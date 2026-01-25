霍諾德徒手登頂台北101 雙腳懸空抹粉畫面震撼全球
美國攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀登台北101，全程無安全設備保護下完成壯舉。這位40歲的攀岩大師僅花費91分鐘即登頂，然而過程中一段心驚的畫面，讓全球觀眾膽戰心驚、屏息凝視。
攀爬過程中最令人震驚的一幕發生在霍諾德抵達建築物圓柱體部分時，他竟然僅靠雙腳夾住建築結構，完全放開雙手，伸向身後袋子抹取碳酸鎂粉。這短短數秒的動作，卻讓無數觀看直播的民眾暫時停止呼吸。
「看到這段時我差點閃尿！」一名網友在社群平台Threads上發文表示。貼文引起網友熱烈討論，「看到心臟都漏跳一拍了，用腳穩住、手放掉還能這麼冷靜，太誇張了」、「這段真的看得快吐了」、「看到差點就閃尿，心臟真的夠強大」、「我連下樓梯沒扶手都怕摔，他竟然能這麼穩掛在上面，真心佩服」。
霍諾德在挑戰結束後接受媒體訪問時透露，整個攀爬過程中最大的挑戰其實是「保持冷靜」。他坦言一開始確實感到緊張，但隨著攀爬進行逐漸放鬆。對於成功完成台北101的登頂挑戰，霍諾德表示能夠實現夢想讓他感到非常開心。
這場驚險的攀岩表演吸引了全球目光，霍諾德展現的超凡技巧和膽識，再次證明了他在自由攀岩領域的傳奇地位。許多觀眾雖然被嚇得不輕，但也對他的專業能力和極限突破表達了由衷的敬佩。
