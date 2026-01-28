霍諾德徒手登頂101全球直播 小粉紅翻牆盜片「硬加China」砍國旗

霍諾德攀爬途中，與101董事長賈永婕特意安排的國旗同框。（路透社）

美國自由攀岩傳奇好手霍諾德，上週末以僅91分鐘的速度，成功徒手攀爬508公尺高的台北101，這項壯舉透過Netflix向全球190多國直播，引發國際大咖與KOL瘋傳。然而，由於中國無法直接收看Netflix，牆內影音平台迅速出現「盜版搬運」影片，更被發現對畫面大動手腳，引發台灣網友一片嘲諷。

霍諾德（Alex Honnold）挑戰101的直播中，中華民國國旗與「Taiwan」字樣多次入鏡，雖然中國網友無法第一時間同步收看，但隨即有人將長達2小時的完整影片搬運至「嗶哩嗶哩」（Bilibili），為了順利上架並符合平台審查，盜版影片不僅套上昏暗濾鏡，還將原片中的「Taiwan」硬生生地加上「China」，甚至將字幕「台北101」改為「中國台北101」，並剪掉所有出現國旗的畫面。

廣告 廣告

中國網友盜Netflix片不忘吃台灣豆腐。（翻攝自Blibli）

盜片行為在網路發酵，醫師杜承哲分享社群截圖指出，有中國網友感嘆，身邊的外國友人都在討論直播，自己卻是透過朋友圈才知道，直言「感覺台灣是國際社會的一部分，而中國才是一座孤島」，甚至有中國網友在得知消息後驚呼：「台灣居然可以用Netflix！」

對於中網的拙劣手法，台灣鄉民紛紛開酸，認為這種「連直播都看不了還要盜片自爽」的行為相當可悲。網友留言表示：「他們只能這樣催眠自己，全世界根本不care」、「不意外，這就是世界藤壺」、「連看個攀岩都要改地名，吃相難看」。也有人直指，Bilibili長期缺乏版權意識，這種抹除事實的行為，正是中國人在國際上常被討厭的原因之一。





更多《鏡新聞》報導

紅到美國！SNL搞笑致敬攀岩傳奇 台北101與國旗現身全美螢光幕

中國AI「建中少女」喊統一鬧笑話 台網默契反串：紅樓美女舉世聞名

泰國首店看板「未標中國」遇小粉紅投訴 LOPIA總經理霸氣回擊