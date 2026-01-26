霍諾德徒手登頂101 莊翠雲：僅提供場地 財政部及台北101均零出資
美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，財政部長莊翠雲今天（26日）表示，財政部及台北101均沒有提供任何經費、資金或贊助，台北101只是提供場地並進行相關協調，就讓世界看到台灣與國旗飄揚。
霍諾德（Alex Honnold）25日在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時，吸引CNN、《紐約時報》、英國《衛報》等外媒報導，讓世界看見台灣。
莊翠雲今天上午赴立法院財政委員會進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告。
民進黨立委李坤城質詢時提到，台北101董事長賈永婕將台北101外的5面旗幟都換成中華民國國旗，不管從哪個角度拍，都會拍攝到國旗，成功行銷台灣，應給予肯定及稱讚。
李坤城關心，這次霍諾德徒手攻頂台北101，財政部或台北101是否有出資。莊翠雲表示，包括財政部及台北101均沒有提供任何經費、資金或贊助，台北101只是提供場地，並進行相關的協調和宣傳。
李坤城說，這表示台北101在零出資的情形下，讓全世界再次看到台灣。莊翠雲說，不僅讓世界看到台灣，也讓世界看到國旗飄揚；這場直播活動屬於台北101公司治理及策略的規畫，並不需要提報財政部。
