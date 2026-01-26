霍諾德徒手登頂101 賈永婕曝心聲：必須滾蛋也要拚 打臉你們真爽

美國自由攀岩好手霍諾德昨天成功攻頂台北101，對於外界質疑，「最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦？」，台北101董事長賈永婕今天（26日）於臉書po文表示，「萬一真的發生事情，就是我來扛。我一定會面對。」「就算我被罵到翻，就算最後我必須滾蛋，我也要拚這一次。」

美國自由攀岩好手霍諾德（左）成功攻頂台北101，台北101董事長賈永婕（右）26日發文表示，「萬一真的發生事情，就是我來扛。我一定會面對。」（圖取自賈永婕的跑跳人生Facebook）

霍諾德（Alex Honnold）25日在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時，吸引CNN、《紐約時報》、英國《衛報》等外媒報導，讓世界看見台灣。

賈永婕今天po文指出，「我做的是對的事情、對的決定。就算發生意外，我也沒有做錯事。意外，不等於錯誤。」

她說，她當然也可以選擇什麼都不做，不犯錯，當一個傳統官派、保守型的董事長。不做最簡單，拒絕最輕鬆。但她知道，這對台灣而言是一個千載難逢的好機會，可以展現我們的魄力、信念、執行力。對，我們台灣就是敢。

賈永婕指出，2024年9月底那時候她剛上任還不到一個月，屁股都還沒坐熱，就收到Alex的來信。她立刻跟團隊說：「這個一定要做。」「你們還記得那時候有多少難聽的聲音嗎？真的很多。而且老實說，有不少人私下操作、想拉我下來。各種髒水一直潑。我全部都記得清清楚楚。現在回頭看，打臉你們，真的很爽。」

她說，接下來的事情，就是一連串不可能的任務。真的有夠不可能、有夠複雜、有夠繁瑣、有夠困難。「你問我，在這個過程中有沒有後悔答應要做這件事？我的答案是：我沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的。」因為她有堅若磐石的信念。她相信台灣值得這一次拚搏。

賈永婕臉書全文如下：

我大概可以寫100篇心得！

有人要看嗎？

沒人看也無所謂🤣

先來分享大家最愛問、也最想知道的一件事：

你有沒有想過風險？

最壞、最糟糕的事情如果真的發生了，怎麼辦？

當然有啊。

我是看起來頭腦有這麼簡單嗎？

萬一真的發生事情，就是我來扛。

我一定會面對。

為什麼這麼有種？

因為我有非常強大的中心思想——理念。

我做的是對的事情、對的決定。

就算發生意外，我也沒有做錯事。

意外，不等於錯誤。

挑戰可能會失敗，

那就因為這樣不挑戰了嗎？

我當然也可以選擇什麼都不做，

不犯錯，當一個傳統官派、保守型的董事長。

不做最簡單，拒絕最輕鬆。

但我沒有。

因為我知道，

這對台灣而言是一個千載難逢的好機會，可以展現我們的魄力、信念、執行力。

對，我們台灣就是敢，就是很屌。

就算我被罵到翻，

就算最後我必須滾蛋，

我也要拚這一次。

把時間拉回到2024年9月底。

那時候我剛上任還不到一個月，屁股都還沒坐熱，就收到Alex的來信。

我立刻跟團隊說：這個一定要做。

你們還記得那時候有多少難聽的聲音嗎？

真的很多。

而且老實說，有不少人私下操作、想拉我下來。

各種髒水一直潑。

我全部都記得清清楚楚捏。

現在回頭看，打臉你們，真的很爽。

同年11月中，就是我跑完芝加哥馬拉松、回到台灣之後，也是我第一次在立法院接受質詢結束後，這次的執行製作人 James 飛來台灣，正式跟我們提案。

謝謝 James。

昨天在國際記者會上你提到這一段，

老實說我自己都忘了。

他超緊張的，

聽說簡報前自己彩排了很多次。

我推開門走進會議室，很大聲地跟大家打招呼。

他那一瞬間的眼神閃了一下，應該完全沒想到董事長會是這個樣子。

這麼漂亮，眼睛亮亮的，

比他還興奮。

英文說得不好，但什麼都敢說，噼哩啪啦。

然後真的跟他說的一樣，

他站起來開始簡報。

我聽到一半就打斷他：

James, it’s ok. Stop, stop. Let’s do it.

他愣住：

What? That’s it?

Could you please let me finish my presentation?

Because I spent so much time preparing it!

哈哈哈哈。

接下來的事情，

就是一連串不可能的任務。

真的有夠不可能、

有夠複雜、

有夠繁瑣、

有夠困難。

你問我，在這個過程中有沒有後悔答應要做這件事？

我的答案是：

我沒有一秒鐘、一個念頭是後悔的。

因為我就是有堅若磐石的信念。

我相信——

台灣，值得這一次拼搏。