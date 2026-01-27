霍諾德徒手91分鐘登頂101！Discovery小編歪樓：樹懶爬4小時大家還看嗎

記者林宜君／台北報導

徒手攀岩界傳奇人物現身台北天際線！美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德，挑戰無繩索攀爬台北101成功登頂，不只刷新速度紀錄，也意外讓Discovery官方小編歪樓神比喻，掀起網友一波爆笑討論。美國自由攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（25）日在無任何繩索與安全防護的情況下，徒手攀爬台北101，歷時約91分鐘順利攻頂。台北101高度為508公尺，霍諾德以極高專注力與體能完成挑戰，再度證明其世界級實力。

Discovery官方社群小編隨即發揮創意，從速度角度切入進行趣味對比。（圖／翻攝自探索頻道FB）

挑戰畫面曝光後，探索頻道Discovery官方社群小編隨即發揮創意，從速度角度切入進行趣味對比。小編指出，霍諾德攀爬508公尺僅花91分鐘，平均速度遠超樹懶，而樹懶每分鐘約可攀爬1.8到2.4公尺，推算下來，霍諾德的速度大約是樹懶的2.6倍。若真的讓樹懶挑戰台北101，完成時間可能需要約4個小時，還幽默拋問：「如果這樣大家還會想看直播嗎？」。

貼文一出，立刻引爆網友留言區，許多人自嘲連樹懶都不如。（圖／翻攝自探索頻道FB）

貼文一出，立刻引爆網友留言區，許多人自嘲連樹懶都不如。「我每分鐘攀爬0公尺」、「就算給我梯子也不敢爬」、「我連樹懶都輸」、「樹懶可能比大多數人快」、「今天早上我花了2個小時才從床上爬起來」，各種自嘲式回應讓留言區笑聲不斷。也有網友從「現實層面」吐槽，認為真實世界的樹懶根本不可能這麼有效率。「樹懶爬幾步可能會先睡一覺」、「媒體可能要拍一個月」、「一定要看啊，樹懶是夢幻動物，但要請假多久才能追完直播？」、「樹懶會睡覺，沒那麼快」，讓整場討論徹底歪樓，卻意外替這場極限挑戰增添滿滿娛樂效果。

