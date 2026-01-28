霍諾德愛啃「1蔬菜」吃蔬果不等於健康！營養師揭8大「假健康飲食」陷阱

記者簡浩正／台北報導

因攀岩運動與儲存食物之故，霍諾德多以素食為主。（圖／翻攝自Netflix）

美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登上台北101，震撼全球，他堅持的植物性飲食也備受關注，尤其他常啃紅甜椒當點心。專家表示，許多運動科學研究證實，甜椒可提供重要的生理支持，例如加速結締組織的修復；不過多吃蔬果一定健康？營養師表示，水果不可取代蔬菜，且蔬果吃夠，不代表排便就順暢，還是得喝足水；值得注意的是，蔬菜乾/果乾纖維雖比新鮮蔬果高，但不建議取代，因為其熱量、醣分較高，攝取過多恐加重身體負擔。

營養師歸納出蔬果8大迷思。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

對於民眾經常存有的飲食迷思，營養師陳怡婷在臉書專頁「陳怡婷 Cynthia 營養師」歸納出蔬果8大迷思，幫助民眾進一步了解應該如何正確選擇食物：

1、微波蔬菜沒營養？

正解：微波其實能留住更多營養。

原因在於，微波加熱時間短、營養不被長時間加熱破壞，相較於水煮、炒、煎、炸等，更能保存更多營養。

2、冷凍蔬菜沒營養？

正解：冷凍蔬菜營養不輸給新鮮蔬果。

冷凍蔬菜會經過殺菁，讓酵素活性先暫停，避免持續氧化。部分水溶性維生素（如維生素C、B群）會流失，但大部分營養素都還在。

3、膳食纖維粉可以取代新鮮蔬果嗎

正解：不建議。

新鮮蔬果除了膳食纖維，還有其他營養素，像是植化素、維生素、礦物質等，新鮮蔬果也較有飽足感，能幫助體重控管。

4、蔬果吃夠，排便就一定順暢？

正解：水分喝不夠，反而會便秘。

因為水分不足，糞便會乾硬不柔軟，也會便秘，另外油脂也很重要。水分每日建議量（毫升）：體重 （公斤） × 30-35（毫升） 。

5、水果可以取代蔬菜？

正解：不行！熱量、醣分差很大。

水果比蔬菜含較多果糖、葡萄糖等，熱量、醣分都比蔬菜高，不能取代。水果建議量2-4份/天（1份≒1拳頭≒8分滿碗）。

6、蔬菜乾/果乾纖維比新鮮蔬果高，可以取代嗎？

正解：不建議。小心熱量、醣分攝取過量。

同重量的蔬菜乾/果乾確實膳食纖維比新鮮蔬果高，但熱量、醣分也較高，小心食用過量增加身體負擔。



7、水溶性比非水溶性膳食纖維好？

正解：建議兩者都要吃，缺一不可。

水溶性（吃起來有黏稠感）讓糞便柔軟、調節血糖血脂。如木耳、秋葵、燕麥等；非水溶性（吃起來較粗糙）則增加糞便體積，促進腸道蠕動，如大部分蔬菜、全穀等。

8、只有蔬菜水果才有纖維？

正解：除了蔬菜水果，全榖、豆類、堅果也有。

全穀雜糧類，包括糙米、地瓜、燕麥、南瓜等；豆類包括黃豆、黑豆、毛豆等；堅果種子類，如亞麻仁籽、奇亞籽、杏仁等。

