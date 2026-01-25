霍諾德愛妻曾被罵是阻礙 《赤手登峰》讓她深陷掙扎恐懼

世界攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功完成無繩獨攀台北101創舉，與妻子桑妮（Sanni McCandless）的暖心互動也引起熱議。很多人討論面對丈夫將攀岩視為人生不可割捨的部分，桑妮內心肯定有很大的壓力，其實她的確經歷一番掙扎，除了要為愛人提心吊膽，還有外界的放大檢視。

兩人相識過程

桑妮2015年在西雅圖的簽書會上與霍諾德相遇，聽完演講後，她覺得男方可愛又風趣，便主動留下電話號碼，自此牽起緣分。但隨著兩人的關係越來越深入，紀錄片《赤手登峰》拍攝也隨之展開，桑妮以為只是幾天的採訪加上簡單的攀岩鏡頭，但當攝影師開始悄悄拍攝他們的日常時，她意識到這根本不是什麼輕鬆的拍攝。

「我當時完全沒想到，在接下來的幾個月裡，我們許多最私密、最痛苦的時刻都會發生在鏡頭前。」在紀錄片中，可見桑妮與霍諾德的爭執。桑妮坦言，一開始能感覺到製作人對她的出現有些不滿，因為感情總是會讓事情變得複雜、讓人分心，沒有人想到霍諾德會在無繩獨攀酋長岩的前夕墜入愛河。

霍諾德一度擔心桑妮會妨礙他的攀岩挑戰，所以他必須做出選擇，是要愛情還是攀登高峰？但桑妮問他：「為什麼不能兩者兼得？」於是兩人繼續在感情和攀岩之間保持平衡。

霍諾德和桑妮2018年一起宣傳紀錄片《赤手登峰》。（圖／美聯社）

桑妮面臨心理壓力

《赤手登峰》首映後引起討論，接連榮獲奧斯卡等各大獎項，這也讓桑妮面臨許多觀眾的負面評論，「有位一線演員看了這部電影後說，他全程都希望我趕快離開，好讓艾力克斯好好發揮。我也收到一些私訊，他們認為我身處一段情緒虐待的關係中。」甚至有網友認為霍諾德不該跟她一起攀岩，安全會有疑慮，「我很震驚地發現，人們知道我們關係的一小部分，就覺得對我們關係的各個層面瞭若指掌。」

尤其紀錄片中有描述，因為桑妮繩索操作疏忽，讓霍諾德一度摔傷脊椎，後來霍諾德還傷到腳踝，都讓觀眾認為桑妮會阻礙霍諾德的攀岩人生。此時，桑妮才意識到，自己的人生已經相當公開透明，這讓她焦慮到疑神疑鬼，一次獨自在家的夜晚，「我晚餐吃到一半，反覆檢查前門，拉上了家裡所有的窗簾，然後從牆上取下最大的那把菜刀，放在盤子旁邊。幾天後的一個晚上，我整夜輾轉反側，確信家裡被裝了竊聽器，我的房間裡也藏著攝影機。」

桑妮向親朋好友提及這些事時，能感受到大家無能為力的關心，自己也想過看心理醫生。她坦言，最寢食難安的是害怕被誤解，但霍諾德一遍又一遍地提醒：「桑妮，真正重要的只有你的家人、朋友和你自己。」最終，她理解這番話的含義，「我無法控制別人如何解讀我」。

《赤手登峰》描述霍諾德準備、攀爬酋長岩的過程，榮獲奧斯卡最佳紀錄片。（圖／Disney+）

創辦戶外靜修系列活動「Outwild」

但桑妮內心潛藏著更大的恐懼，是害怕永遠被人視為伴侶的附屬品，「我渴望擁有屬於自己的名聲，卻苦苦尋覓親密與獨立之間的平衡。我們能否在不漸行漸遠的前提下，追求各自的夢想？漸漸地，我意識到，我的沮喪或許源自於缺乏自信，害怕自己找不到出路。」

2018年桑妮與友人創立「Outwild」，旨在讓人們走出舒適圈，在大自然的啟發下開啟自我發現之旅。她認為自己是深愛著另一半的女人，但同時也是個獨立自主的女人。隨著生活節奏漸慢，大眾媒體及網友的關注減少，她與霍諾德恢復了日常作息，腦子裡只有攀岩和健行，「隨著傷害逐漸痊癒，我對《赤手登峰》團隊心懷極大的感激，也終於能再次回味那段經歷，而不再焦慮發作。」

攜手步入人生新階段

《赤手登峰》上映一年多後，霍諾德在一間Airbnb掏出戒指盒向桑妮求婚：「你想繼續做我們正在做的事情嗎？」桑妮欣然接受。2020年兩人結婚，並先後於2022、2024年生下女兒。婚後霍諾德其實對攀岩風險的心態沒有太大的改變，但肯定有更多牽掛，這也是他為何會投入那麼多的心力準備和訓練的原因。

桑妮其實很少親自到現場看霍諾德挑戰極限。（圖／Netflix）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導