霍諾德愛妻曾被罵是阻礙 《赤手登峰》讓她深陷掙扎恐懼
世界攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功完成無繩獨攀台北101創舉，與妻子桑妮（Sanni McCandless）的暖心互動也引起熱議。很多人討論面對丈夫將攀岩視為人生不可割捨的部分，桑妮內心肯定有很大的壓力，其實她的確經歷一番掙扎，除了要為愛人提心吊膽，還有外界的放大檢視。
兩人相識過程
桑妮2015年在西雅圖的簽書會上與霍諾德相遇，聽完演講後，她覺得男方可愛又風趣，便主動留下電話號碼，自此牽起緣分。但隨著兩人的關係越來越深入，紀錄片《赤手登峰》拍攝也隨之展開，桑妮以為只是幾天的採訪加上簡單的攀岩鏡頭，但當攝影師開始悄悄拍攝他們的日常時，她意識到這根本不是什麼輕鬆的拍攝。
「我當時完全沒想到，在接下來的幾個月裡，我們許多最私密、最痛苦的時刻都會發生在鏡頭前。」在紀錄片中，可見桑妮與霍諾德的爭執。桑妮坦言，一開始能感覺到製作人對她的出現有些不滿，因為感情總是會讓事情變得複雜、讓人分心，沒有人想到霍諾德會在無繩獨攀酋長岩的前夕墜入愛河。
霍諾德一度擔心桑妮會妨礙他的攀岩挑戰，所以他必須做出選擇，是要愛情還是攀登高峰？但桑妮問他：「為什麼不能兩者兼得？」於是兩人繼續在感情和攀岩之間保持平衡。
桑妮面臨心理壓力
《赤手登峰》首映後引起討論，接連榮獲奧斯卡等各大獎項，這也讓桑妮面臨許多觀眾的負面評論，「有位一線演員看了這部電影後說，他全程都希望我趕快離開，好讓艾力克斯好好發揮。我也收到一些私訊，他們認為我身處一段情緒虐待的關係中。」甚至有網友認為霍諾德不該跟她一起攀岩，安全會有疑慮，「我很震驚地發現，人們知道我們關係的一小部分，就覺得對我們關係的各個層面瞭若指掌。」
尤其紀錄片中有描述，因為桑妮繩索操作疏忽，讓霍諾德一度摔傷脊椎，後來霍諾德還傷到腳踝，都讓觀眾認為桑妮會阻礙霍諾德的攀岩人生。此時，桑妮才意識到，自己的人生已經相當公開透明，這讓她焦慮到疑神疑鬼，一次獨自在家的夜晚，「我晚餐吃到一半，反覆檢查前門，拉上了家裡所有的窗簾，然後從牆上取下最大的那把菜刀，放在盤子旁邊。幾天後的一個晚上，我整夜輾轉反側，確信家裡被裝了竊聽器，我的房間裡也藏著攝影機。」
桑妮向親朋好友提及這些事時，能感受到大家無能為力的關心，自己也想過看心理醫生。她坦言，最寢食難安的是害怕被誤解，但霍諾德一遍又一遍地提醒：「桑妮，真正重要的只有你的家人、朋友和你自己。」最終，她理解這番話的含義，「我無法控制別人如何解讀我」。
創辦戶外靜修系列活動「Outwild」
但桑妮內心潛藏著更大的恐懼，是害怕永遠被人視為伴侶的附屬品，「我渴望擁有屬於自己的名聲，卻苦苦尋覓親密與獨立之間的平衡。我們能否在不漸行漸遠的前提下，追求各自的夢想？漸漸地，我意識到，我的沮喪或許源自於缺乏自信，害怕自己找不到出路。」
2018年桑妮與友人創立「Outwild」，旨在讓人們走出舒適圈，在大自然的啟發下開啟自我發現之旅。她認為自己是深愛著另一半的女人，但同時也是個獨立自主的女人。隨著生活節奏漸慢，大眾媒體及網友的關注減少，她與霍諾德恢復了日常作息，腦子裡只有攀岩和健行，「隨著傷害逐漸痊癒，我對《赤手登峰》團隊心懷極大的感激，也終於能再次回味那段經歷，而不再焦慮發作。」
攜手步入人生新階段
《赤手登峰》上映一年多後，霍諾德在一間Airbnb掏出戒指盒向桑妮求婚：「你想繼續做我們正在做的事情嗎？」桑妮欣然接受。2020年兩人結婚，並先後於2022、2024年生下女兒。婚後霍諾德其實對攀岩風險的心態沒有太大的改變，但肯定有更多牽掛，這也是他為何會投入那麼多的心力準備和訓練的原因。
其他人也在看
今彩539第115022期 頭獎槓龜
（中央社台北26日電）今彩539第115022期開獎，中獎號碼26、30、06、23、15；派彩結果，頭獎槓龜。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
獅山子扶貧專案 縫補命運的缺口
慈濟在獅子山共和國深耕10年，除了有災害時賑災，這幾年也展開幾項慈善計畫，其中一個是幫助當地弱勢婦女、學習縫紉。這裡的女性大多早婚、甚至童婚，教育程度不高，但不代表她們沒有夢想。當地慈善組織蘭頤基...大愛電視 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
小夾子大功用 140公斤妙齡女減掉一半體重
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 31歲吳小姐體重高達140公斤，走兩三步路就容易喘，胃食道逆流狀況也很嚴重。因為擔心身體狀況會越來越差，所以下定決心要開始減重，曾經試過多種好醫師新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
載逾350人菲律賓渡輪沉沒！至少15死28人下落不明
菲律賓官方26日表示，一艘載有超過350人、往返島嶼間的渡輪於午夜過後在菲律賓南部，疑因故障沉沒。菲律賓海岸防衛隊表示，菲南渡輪事故的死亡人數已增至15人，另有28人下落不明。搜救行動目前持續進行，有316人獲救。Yahoo即時新聞 ・ 20 小時前 ・ 14則留言
民眾黨自提軍購條例4千億 國防部：不完整且欠缺專業
民眾黨自提軍購條例4千億 國防部：不完整且欠缺專業EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
先爆張又俠被抓！蔡慎坤：他當面頂撞習近平
[NOWnews今日新聞]中共中央軍委副主席張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉「嚴重違紀違法」，24日被中國國防部公告立案調查，引發譁然。旅美獨立評論人蔡慎坤在張又俠落馬前提前四天發現異狀，且...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 8則留言
新北春節「年廿六塞到開工」！公路局推國道客運優惠6折起
今年農曆春節連放假9天，公路局北區養護工程分局預估，新北地區2月13日起將有4波車潮，並公布預測易壅塞路段，建議民眾多加利用大眾運輸工具，同步推行國道客運票價優惠6折起。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
黎巴嫩呼叫器案13人跨海提告 向金阿波羅求償遭法院駁回
前（2024）年發生的黎巴嫩呼叫器爆炸事件，引起國際關注，經士林地檢署調查，認定國內的金阿波羅公司，只是「授權」商標，將全案簽結。不過，有13名外籍人士跨海提告，原告律師表示，他們多為婦女與未成年，案發後有失明、被迫截肢等情況，並主張金阿波羅有疏失，每人求償200萬，但原告未在「民事起訴狀」等文件簽名，遭士林地院以程序不完備，裁定駁回。公視新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
心跳忽快忽慢、胸口悶？不是太累也不是咖啡喝多！小心可能是中風前警訊
心跳突然跳得很快、忽快忽慢，有時還會漏一拍，甚至呼吸變急促？很多人會以為可能是太累、壓力大，或是咖啡喝太多，但其實可能是「心房顫動」造成的。心房顫動是一種常被忽略的心律不整，如果不治療，血液流動不順，心臟容易形成血栓，血栓一旦跑到腦部，就可能引發中風，危及生命。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
粉絲圍著「始源柱」狂繞圈求好運 被本人海巡到 傻眼問：他們在幹嘛啊？
粉絲圍著「始源柱」狂繞圈求好運 被本人海巡到 傻眼問：他們在幹嘛啊？娛樂星聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
《陽光女子》票房破2.5億！安心亞「兩天跑21場映後」 B-box驚喜連發
電影《陽光女子合唱團》，票房氣勢持續狂飆，週末累積票房正式突破 2億5000萬，一舉超越導演林孝謙2018年作品《比悲傷更悲傷的故事》2億4000萬，寫下導演個人票房新紀錄。其中，電影於週六單日開出破 3500萬的亮眼成績，也寫下近十年來台灣電影的單日最高票房紀錄，堪稱近年台灣影壇最具爆發力的現象級作品。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
解決天文暴潮、遇雨易淹 屏東新園鹽埔漁港周邊2抽水站上線
屏東縣新園鄉鹽埔漁港特定區共和及鹽埔兩村位處東港溪出海口周邊，地勢低窪且受潮汐頂托影響排水條件先天不佳，逢農曆大潮即造成海水倒灌而積淹水，若遇颱風豪雨因內水難外排，水患更是嚴重影響居民生活，為改善水情，屏東縣政府積極向內政部爭取B幹線約需1.3億元、C幹線約需3.3億，兩項工程共約4.7億元經費辦理自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
霍諾德揭密酋長岩！還原「失足就沒命」瞬間 自爆超怕：練習50次才敢上
「一旦失足，後果不堪設想」，風靡全球的男人艾力克斯霍諾德剛在台北 101完成無繩攀登，花費約 1 小時半徒手攻頂，但若要理解他如何真正改寫人類極限的級距，Disney+ 國家地理紀錄片《赤手登峰》絕對必看！這部作品榮獲奧斯卡最佳紀錄長片、英國電影學院獎最佳紀錄片等多項大獎。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
北市知名拉麵店爆內鬼！老闆控學徒「螞蟻搬象」 兩年A走50萬營業額
台北市中山區知名拉麵名店「鬼金棒」昨（25）日晚間在社群平台發文，自揭店內爆發嚴重內鬼事件，一名26歲江姓員工利用職務之便「螞蟻搬象」，長達兩年時間偷偷侵吞營業款項，累計金額高達50多萬元，店家已蒐證完成並委請律師，將循法律途徑追究責任。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
年收曾破5億！台灣杯麵始祖回歸 網讚：小時候的味道
金車的漢寶系列泡麵被譽為「台灣杯麵始祖」，曾一度年營收5億元，但卻突然停產，近日有網友在超市發現貨架上擺滿漢寶泡麵，有多款新口味可選，引發討論，不少人陷入回憶，直呼「這是小時候的味道」，大讚湯頭香濃、麵條份量十足；不過，也有網友嘗試椒麻口味，表示口感過麻，甚至一度喪失味覺。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1則留言
同為陳其邁子弟兵 鄭孟洳、張以理站路口拼初選
高雄市三民區最年輕的市議員鄭孟洳，與曾任全國最年輕青年局長、現投入左營楠梓市議員選舉的張以理，26日共同站在明誠、民族路口，向來往民眾拜票爭取支持品觀點 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
台灣金聯攜臺銀 推動留房養老包租信託
[NOWnews今日新聞]台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司今（26）日與臺灣銀行簽署業務合作契約書，雙方將各自善用業務優勢，在包租代管、信託業務等方面，本於互惠交流共拓商機原則，展開跨產業之業務...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 發表留言
影/霍諾德徒手攻頂101！賈永婕激動淚喊：我要退休了
美國攀岩名將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，僅花費1小時31分鐘順利登頂。台北101董事長賈永婕稍早透過IG限動激動發聲：「耶！我要退休了！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 49則留言
霍諾德登頂101！五月天阿信發1表情符號 網：原來你也在看
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）今（25）日上午挑戰徒手攀登台北101大樓，歷經1小時31分鐘後成功抵達台北101大樓的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德成功登頂101 同框吳建豪「手掌大小差距」意外成焦點
40歲美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登上台北101，寫下震撼紀錄。整個挑戰透過 Netflix 進行全球同步直播，吸引世界各地觀眾關注。F4成員吳建豪也在社群平台曬出與霍諾德的合照，畫面中兩人並肩站立，霍諾德自然搭著吳建豪的肩膀，卻意外被網友發現雙方手掌尺寸差距明顯，掀起熱烈討論。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言