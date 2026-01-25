霍諾德成功完成攀登101挑戰 賴清德：過程真的很緊張

霍諾德挑戰徒手攀登台北101，成功登頂，向下方揮手致意並自拍留念。（圖／黃耀徵攝）

美國攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日上午9點正式舉行徒手攀岩特別節目《赤手獨攀台北101：直播》。他稍早於上午約10時42分正式成功完成挑戰，耗時1小時31分到達101大樓最頂端的避雷針上方。對此，總統賴清德也發文表示，恭喜勇敢無懼的 Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。

賴清德表示，今天早上有很多人在台北101底下、電視機前，看著美國自由攀岩好手 Alex Honnold，赤手攀爬台北 101，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快。

賴清德說，恭喜勇敢無懼的 Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。

賴清德表示，隨著Netflix的直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景，真的讓人很感動！

