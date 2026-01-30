霍諾德成功征服101 Google執行長秀「內部拍攝」驚人視角

霍諾德25日徒手登上101成功。（圖／達志／路透社）

極限攀登界知名人物艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）於25日完成驚世壯舉，成功徒手攀登台灣地標台北101大樓。他不僅在最高處的避雷針拍下自拍照作為紀念，整段驚險過程也吸引不少民眾與Google台灣員工圍觀，甚至讓Google執行長桑德爾皮查伊（Sundar Pichai）親自在社群平台轉發員工拍攝的畫面，大讚霍諾德的成就令人震撼。

霍諾德此次挑戰的台北101，擁有獨特建築結構與高難度的攀爬條件。整座大樓包含兩個裝飾性「如意祥雲」構件與象徵吉祥的「10條龍」，在最終爬升至尖塔圓環部位時，他甚至展示了攀岩技巧中的「knee bar」動作，用膝蓋卡住結構讓雙手懸空休息，並補充鎂粉，從容應對高空挑戰。

廣告 廣告

Google執行長釋出員工拍攝霍諾德的照片。（圖／翻攝IG／＠sundarpichai）

在攀至第73至77樓的Google台灣總部辦公區時，霍諾德還看到員工們舉著各式標語為他打氣，包括「我在電梯等你」等趣味話語，讓他感受到滿滿熱情。他甚至透過玻璃打招呼，想與窗內的小朋友擊掌，但對方忙於拍照沒注意到，讓他幽默地輕拍窗戶以引起注意。

多名Google員工近距離記錄下霍諾德攀登英姿，畫面中他以指力扣住金屬邊緣穩定往上，身體懸在傾斜達7度的「竹籠」（Bamboo box）結構之外，形成驚險畫面。觀者無不為他的冷靜與專業所震撼。

皮查伊於30日在個人Instagram發文分享這段奇景，並寫道：「過去我拜訪台北101都是搭電梯，不過霍諾德顯然找到了另一條路線。看看我們Google員工拍到的畫面，恭喜Alex完成這項驚人壯舉。」

據了解，霍諾德為挑戰台北101，事前花費近四個月時間進行勘察與實地綁繩模擬練習，對路線與結構進行詳細評估。他平時的訓練也極具強度，根據Netflix紀錄片透露，他每日進行超過300次以上的引體向上，包含水平支撐式與僅用手指的特殊鍛鍊，這些驚人鍛鍊讓他能在徒手攀登酋長岩等垂直巨壁時，僅憑兩指就能撐住全身重量。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

嘉南羊乳Threads爆代操！小編現身澄清「只有我一個人」 6萬人力挺

丟包害死政大高材生寒假還要出國 BOLT司機改25萬元交保

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補