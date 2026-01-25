霍諾德成功徒手攀登台北101 賴清德：感謝讓世界看見台灣

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25）日身穿招牌紅色T恤，在沒有繩索及安全防護裝備的情況下，徒手攀登台北101大樓。他於上午9時正式挑戰，在歷時1小時31分後完成登頂101壯舉；賴清德總統在第一時間貼文恭喜霍諾德，也感謝他讓世界看見101、看見台灣。

霍諾德成功登頂台北101大樓。(圖/中天新聞)

賴清德在臉書貼文寫道，今天早上，有很多人在台北101底下、電視機前，看著美國自由攀岩好手Alex Honnold，赤手攀爬台北101，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快。

廣告 廣告

賴清德表示，恭喜勇敢無懼的Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。隨著Netflix的直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景。真的讓人很感動！

霍諾德攀爬台北101大樓。(圖/中天新聞)

網友紛紛在賴清德的貼文留言，民進黨立委林月琴表示，「超級感動！看得超緊張！」，民進黨立委賴惠員也表示，「恭喜Alex Honnold完成101登頂壯舉！感謝Alex Honnold讓世界看見台灣！」。

延伸閱讀

賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應

曝霍諾德攀101延期內幕 賈永婕謝蔣萬安、陳世凱與「神奇鳳梨」

蕭美琴、卓榮泰改稱「台灣101」 葉慶元酸無聊：「台北101」是登記商標