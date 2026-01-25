霍諾德成功徒手攀登台北101 賴清德：感謝讓世界看見台灣
美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今（25）日身穿招牌紅色T恤，在沒有繩索及安全防護裝備的情況下，徒手攀登台北101大樓。他於上午9時正式挑戰，在歷時1小時31分後完成登頂101壯舉；賴清德總統在第一時間貼文恭喜霍諾德，也感謝他讓世界看見101、看見台灣。
賴清德在臉書貼文寫道，今天早上，有很多人在台北101底下、電視機前，看著美國自由攀岩好手Alex Honnold，赤手攀爬台北101，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快。
賴清德表示，恭喜勇敢無懼的Alex完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。隨著Netflix的直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景。真的讓人很感動！
網友紛紛在賴清德的貼文留言，民進黨立委林月琴表示，「超級感動！看得超緊張！」，民進黨立委賴惠員也表示，「恭喜Alex Honnold完成101登頂壯舉！感謝Alex Honnold讓世界看見台灣！」。
延伸閱讀
賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應
曝霍諾德攀101延期內幕 賈永婕謝蔣萬安、陳世凱與「神奇鳳梨」
蕭美琴、卓榮泰改稱「台灣101」 葉慶元酸無聊：「台北101」是登記商標
其他人也在看
全球屏息注目看霍諾德爬台北101 劉軒讚：世界看見台灣
美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今(25日)在1小時31分內完成了徒手攻頂高度508 公尺台北101的壯舉，而他攀爬的過程透過Netflix放送到全球。稍早劉軒分享自己在美國紐約的客廳看直播，老婆在台灣，親友分散在世界各地，都屏息以待霍諾德的一舉一動，他驕傲說：「我真的想不到，還有什麼方式，能比這一刻，更適合讓世界看見台灣。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Alex壯舉！張景森肯定賈永婕不畏反對：揭昔評估「憂意外讓101成凶宅」
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今（25）日早上9點準時挑戰徒手攀爬台北101，僅僅花了91分鐘33秒完成這項「不可能的任務」。對此，行政院前政務委員張景森表示，他給Alex 100分，但是他給歷任台北市長59分，「因為透過Netflix讓全世界看到了：台北原來是個鐵皮屋頂的城市！你們集體懶惰幾十年了！？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
Alex徒手攀登101驚豔全球 CNN：「台灣總統」賴清德親自致賀
即時中心／顏一軒報導美國極限自由攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午徒手攀登台北101，僅耗費1小時31分，並於10時43分成功登頂；《美國有線電視新聞網》（CNN）也即時緊盯更新最新進度，並以「台灣總統向霍諾德致賀」為題刊載相關報導。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德登頂101創神蹟！蕭美琴「緊張守候」致敬
這絕對是台北101史上最讓人坐立難安的 91 分鐘！美國「徒手攀岩傳奇」艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）今日（25日）成功完成無繩索登頂台北 101 的神蹟。這項創舉不僅引發全球數百萬人屏息關注，連總統賴清德、副總統蕭美琴也化身「小粉絲」同步守候，並在社群平台上大呼：「實在太緊張！」自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
在101半空聊天！ 霍諾德中場連線笑稱「像在爬山」 狂讚風景：真的美到不行
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導美國攀岩傳奇艾力克斯·霍諾德今（25日）挑戰攀登台北101，過程驚險萬分卻又從容自若。稍早他攀至大樓中段平台短...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德徒手登頂台北101 賴清德發文致謝：真的讓人很感動
[Newtalk新聞] 美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25日）挑戰徒手攀登台北101大樓，耗時約1小時31分抵達頂端，征服高達 508 公尺的摩天大樓外牆。總統賴清德也透過臉書發文表示，隨著Netflix的直播鏡頭，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景，真的讓人很感動！ 賴清德表示，今天早上，有很多人在台北101底下、電視機前，看著美國自由攀岩好手霍諾德赤手攀爬台北 101，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快。恭喜勇敢無懼的霍諾德完成挑戰，也謝謝促成這場挑戰、讓台灣站上國際舞台的每一位幕後英雄。查看原文更多Newtalk新聞報導美國2026國防戰略聚焦第一島鏈 學者：台灣仍有隱憂1.25兆軍購預算有條件 藍白表決賴清德先赴立院國情報告備質詢新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
登頂台北101 霍諾德發文：感謝團隊讓這一切成為可能
美國極限攀岩好手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）成功徒手征服台北101大樓，整個過程透過Netflix全球直播，吸引國內外高度關注。完成這項驚人挑戰後，霍諾德於社群平台發聲，感謝團隊讓一切成真，並大讚台北101是座令人驚嘆的塔樓。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
爬101窗台蹲拍霍諾德 女生現身：我會好好檢討
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），今（25）日成功徒手攀登台北101，歷史壯舉透過Netflix在全球直播，引發國內外民眾喝采與熱議。霍諾德昨天攀爬過程中，在台北101大樓裡面有辦公人員，拿著手機拍攝正在攀爬的霍諾德，其中被曝光一位女生拍攝霍諾德照片被公開，這名女生也挺身表達自由時報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
僅花91分鐘！Alex徒手征服101 賴清德祝賀：心跳真的很快
即時中心／顏一軒報導今（25）日上午9時13分，美國極限自由攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登101，僅耗費1小時31分，已於10時43分成功登頂。對此，總統賴清德稍早也表示，過程真的很緊張，讓人心臟跳得很快，恭喜無懼的Alex完成挑戰，也感謝每位促成這次挑戰的幕後英雄。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台灣就是敢！賈永婕回應101攀登風波 發文反擊酸民
賈永婕表示，自2024年9月底上任以來不到一個月，就收到霍諾德提出的攀登申請。儘管該計畫在初期面臨多方壓力與反對聲浪，但她仍堅持推動，並稱這是一個極具象徵意義的挑戰，希望藉此展現台灣的膽識與國際視野。她指出，過去幾個月來，針對此計畫的批評與質疑不斷，但她選擇不...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 發表留言
霍諾德完攀101 賴清德大呼感動：讓世界看見熱情美麗的台灣
美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天完成赤手攀爬台北101的歷史性創舉，總統賴清德表示，恭喜勇敢無懼的Alex完成挑戰，不只讓世界看見101，也看見熱情的台灣人、還有這塊土地美麗的小山與風景，真的讓人很感動；賴也PO出過去自己玩飛天盪鞦韆的照片說，「我大概只能這麼高，Ale自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賈永婕緊抱霍諾德畫面曝光 認了「壓力山大」高喊：我要退休
即時中心／徐子為報導美國極限自由攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）今（25）日上午徒手攀登台北101成功，登頂這座高達508公尺樓頂那一刻，也讓台北101董事長賈永婕興奮不已，在社群限時動態大喊「緊張死了」，坦言自己當時「全身無力，又不是我爬」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賈永婕淚擁霍諾德！嗨喊：我要退休了 認看直播看到全身無力
自由攀岩傳奇猛將艾力克斯．霍諾德(Alex Honnold)完成徒手攀登台北101挑戰，僅花91分鐘迅速攻頂；台北101董事長賈永婕稍早發限動，興奮嗨喊「耶~成功！我要退休了！緊張死了」。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
何欣純續舉辦「欣欣向榮」座談 盼廣納民意 (圖)
參選台中市長的民主進步黨籍立委何欣純（後左），25日在黨籍市議員陳淑華（後右）陪同下，在西屯區何福里活動中心舉辦「欣欣向榮」座談會，不少支持者出席與會。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德完成徒手攀登101 蔡英文：正如台灣走向世界的勇氣
蔡英文表示，經過無數的日常準備，與專業的嚴謹評估，恭喜 Alex Honnold 完成徒手攀爬台北101 的歷史性創舉。蔡英文提到，自己相信，在這一個多小時的直播中，無論是透過螢幕觀看的全球觀眾，或是在現場為他加油的台灣人，大家都屏住呼吸，與他一起爬過每一個關鍵時刻。蔡英...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德完成攀登101 蔣萬安：讓世界看見臺灣的熱情
蔣萬安提到，當大家問：「為什麼選擇臺北101？為什麼是現在？」，Alex只說了一句：「為什麼不？」，那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩！蔣萬安說，Alex成功的背後，自己想特別感謝臺北101邀請Alex Honnold，促成這個非凡的成就，幕後...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德最新發文「感謝一切成真」 全球網友朝聖曝心聲
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德成功徒手征服508公尺高的台北101，歷史壯舉透過Netflix在全球直播，引發國內外熱議。稍早，霍諾德發文感謝團隊支持，並大讚台北101是座不可思議的塔樓。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 發表留言
霍諾德徒手挑戰101成功！賴清德曬旋轉鞦韆照自嘲「我大概只能這麼高」
美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日挑戰徒手獨攀台北101，完成被視為「不可能的任務」的創舉。對此，賴清德總統先是發出祝賀文，隨後又在社群平台Threads上分享他在2020年到高雄駁二特區七號碼頭JETS嘉年華，體驗遊樂設施「旋轉盪鞦韆」的照片，並笑說「我大概只能這麼高，Alex真的太了不起了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90則留言
又有台人在日本待救！6人滑雪團迷路受困急報案
又有台人在日本待救！6人滑雪團迷路受困急報案EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德徒手攀台北101創舉 德媒提倫理質疑評絲毫不顧後果
德國官媒《Tagesschau》近日報導，極限攀岩家亞歷克斯．霍諾德（Alex Honnold）在未使用任何繩索或安全防護設備的情況下，成功徒手攀登高達508公尺的台北101，引發安全與倫理層面高上報 ・ 11 小時前 ・ 72則留言