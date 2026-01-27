霍諾德成功徒手爬101！母親首發聲洩「真實反應」 攀岩超狂經歷曝光

記者蔡維歆／台北報導

美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德挑戰無繩索攀爬台北101成功登頂，全程未使用任何安全繩索，僅花費91分鐘便順利登頂，全世界看得心臟狂跳，但真正「壓力爆表」的，其實是他的母親迪爾德麗．沃洛尼克（Deirdre Wolownick）。

迪爾德麗沃洛尼克也喜歡攀岩。（圖／翻攝自IG）

霍諾德完成挑戰後，母親迪爾德麗沃洛尼克在IG寫下真情流露的感言，一開頭就霸氣又可愛：「他做到了！！」她形容，看完整段攀爬需要極強心理素質，自問：「真的有辦法從頭看到尾嗎？」但她認為兒子很冷靜：「他（霍諾德）心裡一直很清楚自己辦得到，所以就飛到台灣，把事情完成了。我只是又多了幾根白頭髮而已……」。

廣告 廣告

而迪爾德麗沃洛尼克其實也不是普通媽媽，她原本為了更理解兒子的世界，開始接觸攀岩，結果還直接寫下紀錄，在70歲生日那天攀登「酋長岩」，成為最高齡女性金氏世界紀錄保持人。網友紛紛直喊：「這根本不是攀岩世家，是心理素質世家吧？」、「難怪霍諾德這麼穩，媽媽本身就超猛。」

更多三立新聞網報導

霍諾德遭指「用細微看不見的鋼絲！」他曬截圖：大家不要被騙 網全怒了

賈永婕道歉了！說「別硬上101窗框小姐身體」遭罵翻：講太嗨梗會跑過頭

才爆浪漫婚紗！許志豪鬆口談翁鈺鈞認：很享受 貼心舉動曝光

婚宴搶到Lulu捧花超驚喜！曾莞婷新歡對象意外曝光是他 陳漢典證實了

