霍諾德成功登頂101！「中文配音」掀網關注：笑到噴淚

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101，吸引許多人觀看。（示意圖／Getty Images）

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日成功完成徒手攀登台北101的壯舉，引發外界高度關注，而他和妻子桑妮（Sanni McCandless）的互動，同樣掀起許多網友討論。

延伸閱讀》霍諾德徒手攀登101「對台灣提升國際知名度幫助多大？」Yahoo民調揭網友想法

艾力克斯．霍諾德成功攻頂台北101後，除了驚人的體能、高度的專注力引起熱議之外，他和妻子桑妮的互動也引來大票網友討論，有網友也在論壇Threads發文，分享兩人對話時的中文配音，直呼中文配音意外搶鏡，吸引上萬人按讚，討論度十分高漲。

廣告 廣告

不少網友直呼「有夠靈肉分離」、「我覺得這是另一種文藝復興，本來沒很想看，轉中文配音後，可能不會這麼的緊張，讓我好想看」、「怎麼變成脫口秀了」、「中文配音好好笑」、「好沒靈魂」、「我笑到噴淚」、「這個配音完全消除了緊張感，看直播緊張到爆，陪老公重看一次原音還是超緊張！點開配音直接變喜劇耶！像下一秒就會有人問『米奇在哪裡？』」、「這配音好懷念啊...」、「配音後反而更想看了！超有趣」、「快笑瘋熟悉的味道」。

也有網友被勾起回憶「好像在看爆笑一籮筐」、「好好看，像以前一個用白膠和報紙做一堆勞作的節目」、「超好笑，下一秒要做美勞的感覺」、「感覺動手玩創意的主持人要出來了」、「好像『飛越比佛利』，有人看過嗎？」、「這樣的對話聽起來就是中配的韓劇，然後我第一個想到的是順風婦產科」、「完全就是國家地理頻道的既視感」、「有小時候看動物星球頻道的感覺了」、「真的很像小時候的迪士尼配音」、「超像在看以前的爆笑一籮筐跟20年前迪士尼頻道」。

撰稿：吳怡萱





