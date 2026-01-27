霍諾德戰鞋有台灣味 鈺齊去年營收歷年次佳

▲霍諾德（AlexHonnold）Free Solo赤手獨攀完成台北101耗時91分鐘完成。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.25）

[NOWnews今日新聞] 美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前完成「徒手攀登台北101」的創舉，其腳下攀岩鞋來自義大利品牌La Sportiva，該品牌合作夥伴正是來自台灣雲林的鞋業代工廠「鈺齊國際」。鈺齊-KY去年全年度合併營收為172.95億元，年增18.36%，為歷年年度營收次佳表現，逐漸恢復遭受關稅議題影響之接單動能。

鈺齊國際昨（26）日公布第四季自結財報，2025年第四季合併營收為45.75億元，較第三季38.19億元增加19.79%，也較去年同期43.88億元增加4.26%；營業毛利8.26億元，營業利益4.29億元，稅前淨利4.59億元，歸屬母公司稅後淨利3.6億元，稅後每股盈餘1.79元，為全年單季度最佳表現。

鈺齊表示，營業毛利率18.06%屬近年正常表現，而在經管效能提升以及規模經濟相對展現之下，營業費用率由Q3的9.75%降至8.68%，造就營業利益直接拉升1.57個百分點至9.38%，與第三季獲利比率相較，第四季已呈現雙率雙升之成果。

2025全年營收及獲利表現，全年合併營收為172.95億元，營業毛利31.63億元、營業利益15.92億元，三者均優於2024全年。此外，稅前淨利15.84億元、歸屬母公司稅後淨利12.1億元，稅後每股盈餘6.05元，均略低於2024全年，主要係業外匯兌評價影響數所致，還原後之本業EPS表現，2024年約為5.96元，2025年則約為6.43元，本業獲利能力實質提升。

鈺齊指出，集團量產代工家數已逾50家，其中前三大佔比已逾五成，前十大佔比已逾八成，前二十大則逾九成，集團多品牌接單之營運策略主軸不變。銷售地區（品牌客戶指定目的地）營收佔比，2025年度仍是大歐洲地區為主（43.14%）。

鈺齊表示，美國進口關稅政策無疑是2025年全球經濟版圖中最不確定性的變數之一，影響層面甚廣，尤其是在第二季陸續接單，而交期在第三季之產銷表現。然而，隨著關稅議題之陸續明朗化，雖然產經情勢或將存在若干不確定性，但各界風險意識與決策邏輯已逐漸重回理性，大部分品牌客戶之下單動能亦見回穩增溫，綜觀各項主、客觀因素，正向看待未來產銷趨勢。

展望未來，鈺齊以締造成為全球頂尖製鞋企業為最高使命，除持續深化與既有國際品牌之合作關係以外，將加強開發引進新國際知名品牌，近期已漸顯成效，且在新產能持穩擴增之下，將可為整體營運增添成長動能，並同步為集團長期穩健發展奠定堅實基礎。

