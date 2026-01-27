霍諾德拿命攀登101「酬勞8位數」 本人認：少得有點尷尬

【緯來新聞網】美國極限攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀爬台北101，花了1小時31分就完成任務，再度寫下紀錄。據了解，這次挑戰的酬勞大約是50萬美元（約1573萬新台幣），與一般主流運動相比不算多，他受訪也笑說：「這筆錢少得有點尷尬」。

霍諾德成功挑戰徒手攀爬台北101。（圖／AP／達志）

霍諾德早在2013年就有意想爬台北101，當時國家地理頻道也有意願要進行直播，但因為太過冒險，導致合作破局，直到10多年後終於圓夢。他在沒有安全設備的保護下，成功登頂101，為了這次挑戰更是花了2個半月時間做準備，保持良好的身體狀態、規律飲食及充足睡眠，還在家中的健身房進行大量鍛煉。



外界好奇霍諾德攀爬101的酬勞為何？他行前接受《紐約時報》採訪，坦言這是他生涯獲得最多一筆單次收入，據傳約50萬美元，折合新台幣1573萬。



霍諾德坦言，這筆酬勞放在主流運動的脈絡來看，「這筆錢少得有點尷尬」，並拿美國職棒大聯盟來比，球員動輒就是1.7億美元的合約，有些甚至沒聽過的都能拿到，但他也強調就算沒有報酬，還是會去完成這項挑戰，「即使沒有電視節目，只要大樓同意可以爬，我也會去做，因為我知道我能做到，結果會很棒」。

