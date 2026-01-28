霍諾德挨轟玩命！爭議核心轉向專業角度 聚焦「台北101關鍵結構」

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)赤手攻頂台北101告捷，隨之而來的抨擊與質疑也不少，直指這類極限挑戰「根本是在玩命」，更以「獵奇」與「不負責任」等字眼斥責全程直播。相反的，同時也有聲音將核心自情緒性批評，轉向建築與攀登條件本身，點出台北101獨特的「竹節式結構」，反而具備明確的節奏與規律性。

在零防護、無繩索的嚴苛條件下，以赤手攀登並順利攻頂台北101，霍諾德雖然獲得大量認同的支持聲音，與此同時卻也引起不少反彈的質疑聲浪，部分批評聲將矛頭指向無繩索攀岩本就極具高死亡風險，而霍諾德身兼丈夫更是名父親，因此不能只關心到個人的選擇，若不幸降臨可能將意外過程完整呈現，如此將一併牽動公眾觀感，不僅令人感到不安，也會使行動徹底失焦，斥責此舉「根本就是在玩命」。

不過，同時也有外媒跳脫爭議核心，以專業分析點出不同角度，指出高達508公尺的台北101摩天大樓，對一般人而言本就充滿極大壓迫，但在專業攀岩者的眼中，這棟摩天大樓反而具備高度的可預測性，關鍵在於台北101採用「竹節式結構」設計，每8層即有外凸的平台與結構分段，形成清楚可辨的層次，而這樣的建築配置，讓整體立面呈現出固定節奏，也使攀登路線在事前能被清楚規劃與記住，有別於天然岩壁需即時判斷抓點與路線的特性。

台北101成為此次挑戰舞台，霍諾德並非不假思索、隨機選擇，而是結構、節奏與高度皆經過縝密評估，確認所有條件全符合極限攀登需求的理想場地，過去他更多次提及攀登建築與攀登岩壁，兩者間的差異在於建築外牆的結構重複性較高，挑戰重點不在單一高難度動作，而是在長時間維持體能、專注力與身體狀態的穩定，整個過程更考驗耐力與節奏掌控，而非瞬間技巧的爆發，從極限攀登的專業角度出發，結構的一致性與可預測性，往往是事前評估的重要條件。

