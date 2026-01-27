霍諾德揭密 攀爬台北101大樓歌單曝光

美國攀岩專家霍諾德(Alex Honnold)花費91分鐘完成徒手攀登台北101大樓。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國攀岩專家霍諾德(Alex Honnold)花費91分鐘完成徒手攀登台北101大樓，不但讓許多人感到佩服，也讓台灣被全世界都看見。被問到攀爬台北101大樓過程中，霍諾德耳機裡都在聽什麼？他本人親自解密，表示是自己平日開車時聽的搖滾樂歌單，且大多數都是「Tool」樂團的歌。

霍諾德透露，因為攀爬時訊號不太穩，雖然聽著音樂，不過，大多數時間音樂斷斷續續，有時根本聽不到，「音樂一直斷斷續續，到最後我根本聽不清楚，心想『算了，我就做我自己的事。』」霍諾德笑說。這份音樂播放清單是他幾個月前開車時製作的，在練習的時候也不斷反覆聆聽，霍諾德說：「基本上就是我從小到大喜歡的搖滾樂，大部分是Tool樂團的歌。」

廣告 廣告

霍諾德說聽音樂不是為了打發時間或娛樂，更大的作用在於「配速」。(資料照，記者潘少棠攝)

他也表示，聽音樂不是為了打發時間或娛樂，更大的作用在於「配速」，霍諾德計算自己爬完每一節「竹節」(bamboo box)需耗時5至6.5分鐘，因此只要知道歌曲長度，就大概能判對自己攀爬的速度是否過快或過慢。

霍諾德坦言，音樂一直斷斷續續，到最後根本聽不清楚。(資料照，記者潘少棠攝)

通訊中斷的時候，除了聽不到音樂，其實也聽不到與製作單位的溝通，霍諾德表示，自己對這些完全沒有感到壓力，有時候他聽不到任何人說話。「這對攀岩本身沒影響，因為我本來就習慣活在自己的世界裡」，他心裡只擔心直播進度，不知道導播是否要他爬得快一點或慢一點，霍諾德聳聳肩心想：管他的，反正就繼續爬，能連得上線算是魔法，畢竟身處在大樓死角嘛！

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德攻頂101才落幕！賈永婕突脫口「我要退休了」 董座去留內情全攤開

（獨家）被台灣女孩暖到了！霍諾德獲贈「101速寫」露燦笑：要掛在家裡牆上

賈永婕拒當龜孫子！揭密霍諾德登101「差點胎死腹中」

要霍諾德爬慢一點不然不夠播！賈永婕笑：多給1分鐘真的很大方

