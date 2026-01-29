霍諾德撞臉「得意的一天」商標 百萬人笑歪：難怪面熟

美國攀岩選手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日穿著醒目的紅色T恤爬台北101，登頂後開心自拍，吸引粉絲關注，有網友驚訝發現，霍諾德的自拍照神似知名品牌「得意的一天」商標中的紅衣男子，隨即分享對比圖，貼文吸引百萬人瀏覽，不少人笑歪直呼，「難怪覺得他很眼熟」。

一名網友日前在社群平台Threads上發文指出，突然發現霍諾德登頂台北101，穿紅色短袖、燦笑自拍的模樣，與「得意的一天」品牌商標中的紅衣男子超像，讓他驚呼「兩人是不是撞臉了？」

從網友分享的對比圖中可見，「得意的一天」商標是一名穿著紅衣、短髮並露齒微笑的男子，而霍諾德登頂101自拍時，同樣身穿紅色T恤，露出牙齒燦笑，神情相當相似。

貼文曝光至今，已累積百萬瀏覽、超過12萬人按讚，不少網友留言笑翻，「難怪一直覺得他很眼熟，原來是從小看到大」、「原來他早就來台灣代言了，難怪這麼熟悉」、「真的越看越像」、「每天炒菜拿葵花油都看得到他」、「爬上101應該不只得意的一天，是得意很多天」、「也沒錯，那天確實是Alex得意的一天」、「真的太好笑了，到底怎麼突然發現的」、「太扯了，我直接衝去廚房看，結果真的很像」。

