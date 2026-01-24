霍諾德攀台北101因雨延期 網湧Netflix臉書喊話「安全第一」

世界頂尖攀岩家霍諾德（Alex Honnold）原定24日挑戰徒手攀登台北101，不過由於上午飄雨、氣候不佳，Netflix在臉書宣布將延期至25日上午9點進行《赤手獨攀台北101：直播》Skyscraper Live 活動，強調「安全始終是我們的首要考量」感謝大家的理解與體諒。消息曝光後，許多人也紛紛留言喊話「安全第一」。

霍諾德將在25日上午9點挑戰徒手攀登台北101。（圖／翻攝自Netflix臉書）

Netflix 24日發文。（圖／翻攝自Netflix臉書）

Netflix宣布霍諾德改期至25日挑戰攀登台北101後，網友紛紛留言：「安全第一！期待放晴的好天氣」，「安全第一！希望明天好天氣」、「安全第一，加油」、「安全第一！挑戰不是玩命， 專業至上，支持」、「沒關係，安全第一」、「安全第一，等著看Alex爬到避雷針」、「安全絕對是第一」、「安全第一，延多久都沒關係」、「支持延期，如果明天一樣下雨請繼續延期，為了安全請採取最高標準」。

廣告 廣告

霍諾德24日表示很遺憾因下雨無法攀登台北101。（圖／翻攝自霍諾德臉書）

霍諾德25日將挑戰攀登台北101。（圖／翻攝自Netflix臉書）

霍諾德也發布自拍影片表示很遺憾今天因下雨無法攀登台北101，改為安排健行行程。也提到攀登必須評估天氣狀況，稱讚台北市是美麗的城市，感謝大家對他的支持與鼓勵。

延伸閱讀

立百病毒致死率近6成 防疫股全面噴發 這檔「題材對了」狂飆32％

台股再創新高！指數漲超過300點飆至32700點 台積電飆1800天價

美股標普創歷史新高！道瓊跌409點 台積電ADR漲1.69％