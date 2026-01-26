霍諾德攀台北101感受：聽搖滾樂抓節奏 民眾歡呼反成助力

美國自由攀岩好手霍諾德25日完成赤手攻頂台北101，事後接受美國娛樂媒體《綜藝》採訪，透露攀爬過程耳機聽的是搖滾樂，有助他掌握節奏，但昨天因為耳機連線狀況不佳，聽得不是很清楚。至於現場民眾不時發出驚呼和歡呼聲，霍諾德說，民眾的聲音不僅不會讓他分心，反而很有激勵作用，讓人更有精神。

另外，娛樂網站TMZ引述《紐約時報》（The New York Times）報導，霍諾德近日透露，他攀登台北101所獲得的酬勞「少到令人難為情」，尤其跟主流職業運動員動輒數以千萬計美元的合約相比，更顯得微不足道。但霍諾德強調，金錢並非他挑戰極限的動力，即使沒任何報酬，他也願意攀登101。

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold，前）25日成功攻頂台北101，26日早上與妻子搭機離台，霍諾德雖未受訪，但對於現場記者詢問是否會再回到台灣，他也特別回頭回應「Yeah」。（中央社）

霍諾德接受《綜藝》訪問談徒手登頂台北101感受

● 攀頂心想「是慢還是快」 剛好直播2小時結束 超會抓時間

霍諾德（Alex Honnold）25日在串流平台Netflix全球直播下徒手攻頂台北101，全程耗時約1個半小時。他告訴《綜藝》（Variety）說，事前抓的時間是1小時25分鐘或兩小時之間，甚至可能要2小時15分。所以最後以1小時31分鐘時間完成攻頂算是「剛剛好」，因為「我覺得自己不疾不徐，輕鬆自在」。

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101大樓，在成功攻頂後在塔尖揮手致意。（中央社）

霍諾德完成台北101攻頂的時間，恰巧讓直播節目在兩小時「整點」結束，但霍諾德在節目訪談中坦承「根本不曉得這件事」，還說站在頂端的時候仍在思考，「我是慢還是快？」

● 最大的挑戰是攀爬101外牆「竹節」結構 重複64次確保都不會滑倒

霍諾德表示，最大的挑戰是在攀爬101外牆「竹節」結構期間。他說，由於相同的動作組合必須一遍又一遍重複64次。每一次都得確保自己不會滑倒，需要專注，且每一步都要確實執行。

至於外牆的龍形（祥雲）裝飾，他承認那是過程中最讓人害怕的部分。他說這些設計「很有趣，很酷⋯位置也很特別」，但每次站上龍形裝飾時，「心裡都會想『這也太瘋狂了吧』，感覺自己就懸在深淵上方」。霍諾德還說，在爬完最後一個龍形（祥雲）裝飾之後，心裡其實有點惆悵，「這可能是我這輩子最後一次爬龍了吧」，直呼是很難得的經驗。

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）（紅衣）25日挑戰徒手獨攀台北101，霍諾德展現絕佳的平衡感及膽識。（中央社）

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101大樓，在龍形（祥雲）造型的外牆裝飾處攀爬。（中央社）

● 現場驚呼歡呼聲連連 霍諾德：人生第一次 不會分心有助激勵精神

霍諾德挑戰台北101，不同於平常攀岩經驗，在台北101現場聚集了民眾，不時發出驚呼和歡呼聲。霍諾德說，這是他人生中第一次這樣的體驗，民眾的聲音不僅不會讓他分心，反而很有激勵作用，讓人更有精神。

霍諾德說，「對所有運動員來說，當場上有觀眾熱烈歡呼時，都會特別有感。身為一個攀岩者，平常根本不會有這樣的經驗」，難怪職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）比賽，每個球員都打得超賣力。他說：「這是我第一次體驗到這種感覺。」

霍諾德還表示，自己心態也有點轉變，從緊張、有壓力變成愈來愈期待、興奮、有動力。「我想說，如果我在途中跟大樓裡的人揮揮手、享受這段經歷，整個過程會變得更有趣」。

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101因天候因素，延至25日上午9時登場，許多民眾在89樓觀景台為他加油打氣，拿起手機拍攝紀錄。（中央社）

霍諾德說，攀登主要的挑戰之一是節奏控制，太快會累，但如果放慢腳步、沿途和大家揮揮手，欣賞這一切，反而不會那麼疲勞，整體也就沒那麼可怕，「所以我乾脆決定，好好享受這個經驗，放開心情」。

不過，霍諾德也是有底線的。他說有不少人跟他比愛心手勢，「這個我沒辦法了」，因為「我手還要抓著（大樓外牆）呢！」

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）（紅衣）25日挑戰徒手獨攀台北101，霍諾德爬行速度相當快速，1 小時多的時間就已接近攻頂位置。（中央社）

● 邊爬邊聽搖滾樂 有助掌握節奏

霍諾德攀爬過程中，透過耳機聽的音樂大多是聽搖滾樂團Tool的作品。他說，音樂有個吸引人的地方，「就是它有助於我掌握節奏」。霍諾德說，台北101大樓的竹節結構，爬一個大約需要5到6分半鐘的時間，由於他很清楚每首歌的長度，所以可以透過音樂判斷攀爬速度是快是慢。不過，昨天攀爬過程耳機連線狀況不佳，所以其實聽不是很清楚。

● 霍諾德讚台北101「完美」 攀爬難度落在「黃金平衡點」

霍諾德說，以攀爬角度來說，台北101堪稱「完美」。他解釋，有些建築物太容易，「像外牆有洗窗軌道那種，一路上只要雙手交替抓著軌道就能往上」，那就沒什麼挑戰性。而台北101的難度正好落在他的「黃金平衡點」（Sweet Spot），「既具備可行性，又不會難到讓人無法忍受，且極具挑戰性，非常引人入勝」。

● 爬101太瘋狂？霍諾德：格陵蘭極端多了

霍諾德徒手登頂101，是職業生涯中首次嘗試現場直播，他直言：「我覺得這比拍紀錄片棒多了。」霍諾德解釋，以往拍紀錄片，爬完之後還要在岩壁上多待上一周，只為了補拍特寫、各種角度和不同天氣下的畫面，「那真的非常辛苦」；反觀直播活動，「爬完就結束了，可以直接回家」。

「台北101位於繁華城市，且整個挑戰過程非常迅速」，霍諾德笑稱這是他做過最「家庭友善」的一次挑戰。相對於他在野外攀岩往往得窩在帳篷數周，這次他在挑戰當天醒來、吃完平常的早餐，然後爬一棟樓，下午還能輕鬆放鬆。

霍諾德面對許多人質疑「爬101太瘋狂」，他個人則有不同看法。霍諾德說：「大家可能不懂，去格陵蘭東部那種偏遠地區開拓巨岩牆、拖著雪橇穿過冰河數周，那才叫極端。」至於眾人擔心的強風問題，霍諾德幽默地表示：「城市裡的風，根本沒辦法跟大山裡的風相比。」

