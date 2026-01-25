霍諾德攀台北101衝微博熱搜！陸網友：台地標「含金量」又上去了

美國攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）今成功徒手攀登台北101，引發話題，並衝上新浪微博熱搜，大陸網友直呼「厲害」、「人類創舉」，還有人大讚「101含金量又上去，全世界都知道了。」

霍諾德今攀爬101大樓。（圖／路透社）

霍諾德於今上午9時開始挑戰徒手攀登，101大樓周邊一早就聚集大批民眾，為他加油打氣，最終霍諾德歷時1小時31分完成壯舉，成功登頂101。消息傳出

立即引發大陸網友討論，並衝上微博熱搜。有網友驚嘆佩服，「太厲害了」、「我都不敢看」、「天啊這真的是人類的創舉」，還有人表示，「玩過攀岩的人就知道，這有多難」，還有網友認為101大樓藉此聲名大噪，「人家宣傳101的，全世界都知道了」、「101含金量又上去，全世界都知道了。」

網友討論。（圖／翻攝新浪微博）

不過，也有網友認為這種挑戰頗無聊，「這種創舉沒什麼必要」、「終於明白外國人少的原因了，這真是沒事兒閒的」，也有網友「歪樓」，「視頻（影片）裡邊是中國大陸的家庭嗎？他們怎麽可以看奈飛（Netflix，台灣稱網飛）的直播？」，還有人調侃，「這項活動街道辦知道嗎？通過審批了嗎有沒有報備？」

