霍諾德攀台北101！他揪1細節問：青鳥抵制？
[NOWnews今日新聞] 美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101外牆，歷時1小時31分鐘，成功登上508公尺高的塔尖，由Netflix全程直播，讓台北101再度於全球媒體版面亮相，替台灣帶來高度曝光。然而，有網友發現，Netflix所使用的直播器材竟是「大陸DJI」的「悟系列空拍機」，掀起熱議。
有名網友在社群平台Threads上發文表示，「這次Netflix全程直播Alex Honnold攀登台北101所使用的直播器材竟然是『大陸DJI』的『悟系列空拍機』」。
該名網友直呼，「我們竟然任由大陸空拍機在中華民國的首都上空隨意飛！！青鳥是不是該抵制『Netflix』了！！？？怎麼可以使用大陸的空拍機呢⋯！」
貼文一出引發熱烈迴響，網友們留言兩極，有部分網友表示，「全世界都知道大疆很好用連日本救助隊都在用」、「中國的空拍機一樣拍中華民國國旗拍好拍滿，就算會同步直播給習包子看也是讓他看到我國國旗飄揚」、「可憐的藍白，一天不說政治會死」、「笑死！網軍就是網軍！大疆不適合運用在軍事上，民間你也要酸。難怪國民黨只有網軍沒有民意」。
另外也有網友表示，「2026年難得看到一篇文章，沒有一個青鳥敢留言抵制Netflix」、「看到很多青鳥急著澄清，是『政府部門』不得使用，但請各位青鳥別忘了，我們的黑熊院長可是說『任何跟中國的交流都是統戰的一部分』，然後又急著澄清這次不是，這些雙標青鳥搞的我好亂啊」、「青鳥們，全面抵制Netflix吧！我繼續看我的Netflix」、「就抵制過了沒成功啊，當初說的多憤慨，結果爬個101，每隻青鳥就突然都有網飛看了」，留言區也驚見知名作家「我是小生」表示，「哇塞我竟然可以在這篇文看到青鳥挺DJI，哈哈哈哈哈2026真是太精彩了」。
