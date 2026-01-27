霍諾德攀台北101 他諷失手機率：低於台灣行人地獄被車撞

霍諾德攀台北101。圖／攝影鄒保祥

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）前天（25日）完成徒手獨攀台北101的壯舉，以1小時31分34秒就攀上101頂端，獲得國際關注。不過，擁有百萬粉絲的網紅Cheap卻搬出統計數字嘲諷，霍諾德爬台北101失手的機率，比在台灣走在路上被車撞的機率還要低，因為台灣的交通是地獄級的難度。

Cheap說，霍諾德徒手攀岩經驗超過20年，高達上千次的紀錄，其中最猛的一次，是他在2017年徒手征服美國加州的「酋長岩」，高度900公尺，快比101高1倍。霍諾德過去在訪談中曾提到，雖然台北101很高，但技術層面相對單純、可預測。

Cheap直言，以霍諾德數千次的徒手攀爬，沒有重大失誤來看，單次爬台北101失手的機率，統計學上低於0.01％（上千次無失誤）。但是，在被稱為「行人地獄」的台灣，走在路上被車撞到的機率卻高多了！從官方統計數字來看，每年大約有1.7至2萬名行人在馬路上受傷，機率約0.074％，台灣人活到80歲被車撞過，機率是5％。

Cheap說，如果以整體車禍的數字來看，台灣每年有報案的車禍數量高達35至50萬件，1年發生車禍的機率是1.5％至1.7％，通勤族10年內遇到車禍的機率是15％。

最後，Cheap做出結論，他說霍諾德徒手爬台北101聽起來危險，其實比我們出門買豆漿安全，「台灣交通，地獄級難度，你沒選困難模式，但困難模式選擇了你。最爆笑的是，台灣人說霍諾德爬台北101很危險？」

網友看後紛紛留言表示「在鬼島走路都會被撞死」、「過台灣斑馬線、走人行道可能比爬台北101危險」、「停紅綠燈被撞的，在早餐店、超商吃東西被車撞進去的，過馬路被撞的，還有直接撞擊銀行，路怒症阿伯一路狂飆撞死好幾個孩童」、「等公車被冷氣砸死，在銀行裡辦事也能被車撞，台灣還有什麼意外是不會發生的？」、「他爬台北101掉下來的機率比在路上騎車被撞死的機率還低」、「在台灣，馬路上真的比較危險」、「問就是鬼島交通危險」、「台灣的交通比霍諾德爬台北101還危險」。



