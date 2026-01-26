霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了
娛樂中心／施郁韻報導
被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。霍諾德一度「定格」在高空中，現場觀眾嚇一跳，原來他是要調整音樂。
霍諾德25日早上以驚人的速度不斷往上，當他爬到約20樓時，突然「定格」，讓主持人瞬間倒抽一口氣，霍諾德騰出一隻手伸向身後，原來他只是要調整音樂，主持人直呼「天啊！我喜歡他這樣！他是在調音樂，他要嗨起來！」
不少網友好奇霍諾德攀登101時聽哪些歌曲？正是美國重金屬樂團TOOL的歌曲，TOOL樂風強烈且前衛。
霍諾德過去在挑戰極限攀登時，也透過播放音樂來幫助自己維持專注與節奏感，他需要重金屬搖滾，使得更有力量向上攀爬。
