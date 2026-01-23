霍諾德攀台北101「驚人8位數酬勞」曝光！ 本人首度回應了

娛樂中心／綜合報導

霍諾德攀登台北101的酬勞傳「高達新台幣8位數」，對此本人也回應了。（圖／圖／翻攝自X平台 @tinaku1991、臉書）

聞名全球的40歲美國自由攀岩傳奇猛將艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），明（23日）上午9點將在徒手、無繩索保護的狀態下，挑戰攀登高達508公尺的台北101，全程由Netflix進行全球直播，引起國際關注。《紐約時報》引述知情人士透露，這回霍諾德來台灣攀登台北101的酬勞「高達新台幣8位數」，對此，霍諾德也首度回應了。

霍諾德太太Sanni McCandless愛相隨到台灣。(圖／記者賴俊佑攝影）

根據《紐約時報》報導，知情人士指出，這回霍諾德來台攀登台北101的酬勞高達6位數美元（約新台幣1500至2000萬）。對此，霍諾德回應，就算不給錢也願意去，即使沒有電視節目，為了這個體驗只要大樓允許他就會去，他的家人也是他最堅實的後盾。霍諾德的妻子桑妮（Sanni McCandless）則說：「我相信他，我信任他的決策判斷過程，意外會發生嗎，有可能，不過人生不論做什麼選擇都是如此，到最後我能做的，就只有相信他。」

霍諾德徒手攀台北101於24日上午9時登場。（圖／Netflix）

霍諾德此次挑戰，將完全不使用繩索與任何安全設備。外界最關心的焦點之一，是攀爬過程若發生意外，直播畫面該如何處理。根據英國媒體《觀察家報》報導，Netflix此次轉播特別設計10秒延遲機制，推測是為了在突發狀況下，製作團隊能即時中斷畫面，避免事故畫面直接播出。

