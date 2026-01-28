霍諾德攀爬101酬勞千萬 醫翻「堅持14年暖舉」狂讚：稀有乾淨氣息

【緯來新聞網】美國攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）日前成功登頂台北101，外傳酬勞大約是50萬美元（約1573萬新台幣），不過與一般主流運動相比不算多。對此，皮膚科醫師吳明穎好奇查了背景，發現霍諾德早在14年前就成立基金會，長年捐出收入的3分之1投入太陽能與偏鄉能源計畫，把錢變成無數家庭的「一盞燈」，讓網友讚嘆不已。

霍諾德成功登頂台北101。（圖／AP／達志）

醫師吳明穎在Threads表示，霍諾德成功攀爬台北101，很多人得知酬勞大約是50萬美元，都覺得不可思議，「怎麼可能，這比很多明星運動員的出場費還低？」



好奇之下，她查了資料，驚覺霍諾德早在2012年，就成立了霍諾德基金會（Honnold Foundation），長期捐出年收入的3分之1，投入全球太陽能與能源可近性計畫：「把錢變成別人家裡的一盞燈、孩子晚上的一頁作業、偏鄉的一次充電」，為此忍不住感嘆：「難怪他身上有一種很稀有的乾淨氣息」。



此事曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言：「今天才知道Alex還是素食者！哇，極致的體力如何維持，真是值得學習的好榜樣！」、「看他明眸有神，笑容中散發一股自信，就感覺是位直爽善良的人」、「他真是善良」、「我只知道我在他身上看不到人性的惡，只看到純淨啊」、「他是溫暖的人，慈善家」。



事實上，霍諾德坦言，這筆酬勞放在主流運動來看，「少得有點尷尬」，但他的目的不在金錢，強調就算沒有報酬，還是會完成這項挑戰。

