霍諾德攀登差點腰斬！5個氣象預報全唱衰 101最後照樣被攻頂

記者林宜君／台北報導

不是臨時起意的冒險，而是被氣象全面判死刑後的硬撐到底。美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德徒手登頂台北101前夕，5個專業氣象預測平台全數示警不宜攀登，活動一度瀕臨取消，直到清晨才迎來關鍵轉機。美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）於25日成功徒手攀登台北101，寫下歷史紀錄，也讓台灣地標登上國際舞台。然而這場全球矚目的極限挑戰，實際上是在「5個氣象預報一致不看好」的情況下驚險上路。

台北101董事長賈永婕26日在臉書揭露活動前的決策內幕。她指出，原訂24日舉行的攀登計畫已因天氣不佳延期，但隔日清晨的氣象狀況依舊不理想。24日下午4時，她被緊急召回公司，英國製作團隊當場指出，根據5個專業氣象預測平台的資料，25日清晨有明顯降雨風險，只要台北101外牆出現潮濕，就完全不符合攀登安全標準。

賈永婕坦言，直到攀登當天早上7時前，是否能如期進行仍無法拍板。(圖／翻攝自 賈永婕臉書)

在所有預報同步唱衰的情況下，團隊幾乎看不到任何樂觀空間。賈永婕坦言，直到攀登當天早上7時前，是否能如期進行仍無法拍板，內心甚至已做好向外界說明並致歉的心理準備。更棘手的是，相關申請與封控許可僅核准週末兩天。若延至26日週一，不但需重新調整大樓內部動線，還可能影響上班通勤人潮，引發民怨。賈永婕直言，依合約條款其實可以選擇直接「取消」，但她認為「還沒開始就放棄，比龜孫子還要鳥」，因此決定撐到最後一刻再做判斷。

賈永婕也笑稱，在5個預報全面不看好的情況下，最後能順利完成，只能歸功於「神奇鳳梨」帶來的逆轉奇蹟。(圖／翻攝自 賈永婕臉書)

為了預防最壞情況，她主動聯繫台北市長蔣萬安尋求支援。蔣萬安表態全力支持，並迅速指派副市長林奕華、議長戴錫欽、文化局長蔡詩萍與警察局長林炎田等人，整合交通管制與警力資源，為可能延期的方案預作準備。此外，考量空中攝影需求，賈永婕也向交通部長陳世凱求助，成功爭取航權多開放1天，替備案保留彈性。她表示，雖然在週末打擾各單位相當不好意思，但地方與中央皆全力配合，沒有人選擇退縮。

24日晚間，台北101團隊緊急召開主管會議，針對若改至上班日進行的動線與安全細節進行沙盤推演。賈永婕回憶，當時站在60樓望著窗外雨勢，心情比天氣還要沉重，甚至在入睡前已做好最壞打算。所幸最終天候條件出現轉圜，在外牆安全達標後，攀登行動得以啟動。賈永婕也笑稱，在5個預報全面不看好的情況下，最後能順利完成，只能歸功於「神奇鳳梨」帶來的逆轉奇蹟。

