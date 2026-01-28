霍諾德攀登101 吸620萬觀看

霍諾德攻頂台北101直播，創下全球620萬觀看次數。

本報綜合報導

美國自由攀岩好手霍諾德25日以91分鐘攻頂台北101，Netflix《赤手獨攀台北101：直播》創下全球620萬觀看次數，觀看時數達1200萬小時，也在台灣登上節目排行榜冠軍。

霍諾德徒手攀登台北101挑戰極限，Netflix《赤手獨攀台北101：直播》除創下全球620萬觀看次數外，也榮登本週Netflix全球英語節目排行榜第3名，在台灣更是登上節目排行榜冠軍寶座，同時在全球37個國家闖進節目排行榜前10名。

由於24日陰雨綿綿，這場直播活動推遲到25日舉行。霍諾德完成人生中首次攀登摩天大樓，在全球觀眾面前徒手攀登世界最高摩天大樓之一的台北101。他歷時91分鐘30秒成功攀登台北101，全球觀眾一同見證歷史時刻。