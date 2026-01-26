霍諾德攀登101！女子蹲窗台「近距離拍攝」挨轟道歉 網力挺：妳沒錯

【緯來新聞網】美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）成功完成徒手攀登台北101，僅花費1小時31分，創下紀錄。不過，在他挑戰過程中，有不少民眾在室內拍攝，此舉被認為會干擾霍諾德，對此當事人也發聲道歉了。

女子在室內拍攝霍諾德，被部分網友認為是種干擾。（圖／翻攝自Threads）

霍諾德在攀登台北101途中，有許多在室內的觀眾近距離拍攝，還跟他打招呼，但該舉動卻引發部分網友質疑，認為會干擾霍諾德，其中被拍到蹲在狹小空間拍攝的女子，就被特別被點名，挨轟「打卡拍照丟臉」、「秀下限無極限」。



該名女子在Threads發文解釋，當天跟爸爸去公司，也確定主辦單位沒有禁止在室內拍攝，想碰運氣會不會看到，就爬上窗台蹲在角落，完全沒想過會被拍到，強調拍攝時沒有使用閃光燈或敲打玻璃、尖叫，而是靜靜觀賞。



女子表示，若造成觀感不佳或任何問題，想代替各個樓層觀看的員工、觀眾說抱歉，「因為也不是只有我這樣做，而我也希望如果我們有做錯，也不要再去攻擊其他在裡面看的人」，並希望沒有影響到霍諾德，她會好好檢討自己的行為。



貼文一出，網友紛紛留言安慰，「妳並沒有做錯什麼，別理會閒言閒語！」、「沒事的，別被那些人影響了」、「妳只是一個熱愛生活美好事物的人，不用理會那些無聊的人的無聊的話」、「我不覺得妳有錯」、「不要管網路酸民了，那些酸民見不得人好」。

