霍諾德攀「台灣101」引全球關注？美籍政治觀察家：外國人說台北101

國際中心／綜合報導

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登508公尺高的台北101，國內及國際媒體大幅報導，也有許多政治人物貼文表示，看攀爬直播非常緊張。淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授、國際政治觀察家方恩格（Ross Feingold ）26日接受POP RADIO的「POP大國民」節目主持人彭光偉訪問時指出，在大陸天天威脅台灣的情況之下，「某一個人爬一座大樓你就很緊張，那大陸要打過來的時候，你不會更緊張嗎 ？」方恩格請大家冷靜，不用過度看這件事情。

廣告 廣告

主持人彭光偉問到，副總統蕭美琴跟行政院長卓榮泰說，Alex爬上台灣101 ，讓大家都看到了，作為一個外國人，方恩格知道台灣101在那裡嗎？方恩格回答說自己住台北多年，知道101的官方名字是台北101。對於台灣101的說法，「一看我就知道是故意的，還沒有看到英文是怎麼寫的，如果用英文寫台灣101 會比較奇怪 ，跟外國朋友介紹也都是說台北101，而不是台灣101。」

國際政治觀察家方恩格認為台北101是正式名稱，也是外國人較熟悉的說法。（圖／資料照片）

更多三立新聞網報導

台北101衝上國際熱搜！史努比狗狗讓中華民國國旗衝上4745萬人眼前

霍諾德攻頂101！賈永婕呼籲「不要硬上窗框、玻璃小姐」遭罵翻：粗俗

霍諾德登頂101 賈永婕「抱怨他1件事」！揭首次見面對話：不是有答應我?

霍諾德91分鐘攀台北101！「8位數酬勞」登頂成功4秘訣曝光

