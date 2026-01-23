霍諾德攀101也有人酸「想紅」？網問：出事誰負責？教練1句戳盲點

實習記者藍子瑄／台北報導

有民眾在脆（Threads）上發文，並附設拍攝照片與畫面，可看到霍諾德已爬到台北101的高樓層。（圖／民眾BEN 帳號benbenbenjaminan授權）

一場「不能失手」的挑戰，就要在台北101上演。全球知名徒手攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰無裝備攀爬台北101，並由 Netflix 全球直播，吸引國際高度關注；然而在台灣社群平台上，卻也出現另一面酸言：「想紅吧？」、「吃飽太閒？」等質疑。對此，游泳教練許汶而表示，台灣人在面對高風險挑戰時，常先關心「出了事誰負責」，卻很少去看她背後的努力。

西方看準備 台灣先問責任？

游泳教練許汶而近日在臉書發文指出，面對這項世界級挑戰，台灣網友留言多半集中在「出事了誰負責」、「會不會構成公共危險」、「是不是想紅」等質疑。但在西方社會上，常被討論的是「準備了多久」、「專業背景」、「風險管理」；但在台灣及部分東亞社會，第一反應往往是「萬一出事怎麼辦」、「誰要負責」。

「想紅」標籤背後 是對被看見的不安？

隨著討論延燒，輿論焦點也從挑戰本身，轉向質疑為何要拍攝、是否只是為了曝光。對此，許汶而直言，這樣的轉移反映的不是對風險的關心，而是對「她人被看見」的敏感、不安。

她也強調，並非任何人想挑戰就能請來Netflix拍攝，挑戰者本身需具備長期訓練、可驗證的專業能力，以及完整的風險評估，「沒有準備與能力，不可能得到這樣的機會。」

專業不是衝動 冒險也不等於魯莽

許汶而分享，自己在泳渡海峽前也曾被質疑不可能。她認為，高風險挑戰者常被貼上「想紅」等標籤，卻忽略其背後長時間的準備。她認為，真正值得討論的，不是會不會出事，而是社會是否仍願意理解專業、容許有人為選擇承擔風險。同時，她也預祝霍諾德挑戰順利。

