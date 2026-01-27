霍諾德攀101內幕曝！賈永婕脫口「要退休」董座去留心聲全說了

娛樂中心／巫旻璇報導

美國徒手攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）原訂24日挑戰徒手攀登台北101，因天候不佳緊急喊卡，25日終於在眾人屏息期待下順利完成登頂。不過這場看似順利的壯舉，背後其實一度面臨「整個活動取消」的關鍵時刻。對此101董事長賈永婕 昨（26日）透過社群平台親自還原備案過程，直言那是一場與時間、天氣與壓力賽跑的硬仗。





天氣預測全數示警 團隊一度評估「直接取消」

賈永婕透露，原訂週六延期後，週日天氣是否放晴成為最大變數。週六下午，她被緊急召回公司，英國製作團隊負責人神情凝重告知，團隊使用的5套高階氣象預測系統全數顯示，週日清晨可能降雨。她也比對手中資料，確認氣候確實不穩定。她指出，就算雨勢停止，只要大樓表面仍有濕氣，安全條件就無法達標，而活動申請時程僅涵蓋週末兩天，若延到週一勢必影響上班族與交通，社會成本極高。

關鍵時刻拍板續拚 直撥市長、交通部長電話火速整合支援

賈永婕坦言，合約上其實有「取消活動」的選項，但她無法接受在最後一刻放手，「還沒開始就放棄，真的比龜孫子還要鳥。」在時間極度緊迫下，當晚必須做出取消或延期的最終決定。為了爭取延至週一的可能性，賈永婕親自致電 蔣萬安。她表示，市長第一時間表達支持，並迅速協調市府團隊與相關單位，包括副市長、議會、文化局、警察局等，交通管制與警力支援同步到位。她也向交通部爭取多一天的空拍航權，相關單位在週末全力配合，讓所有備案得以成立。101內部同時緊急調整動線與人力配置，因應「平日上班日」的各種變數。

凌晨觀天等雨停 7點安全檢查終於過關

賈永婕回憶，當晚站在60樓望著雨勢未歇，心情比天氣還沉重。她甚至已做好心理準備，若週一仍須延期，將親自對媒體、民眾與上班族說明。直到隔天清晨6點半天色漸亮，她感覺天氣正在轉變。7點整，安全檢查結果出爐——確認符合攀爬標準，活動終於得以進行。

幽默致謝滿滿 「101沒花錢，但花了101%力氣」

活動圓滿落幕後，賈永婕也在貼文中幽默致謝所有協助單位，從市府、交通部、警政與民航體系，到宗教信仰與「神奇的鳳梨」。她強調，這次活動101沒有動用經費，卻投入「101%的力氣」，直言每個環節都來得不容易。

賈永婕喊：「我要退休了！」 董座去留心聲全說了

值得一提的是，台北101董事長賈永婕在挑戰過程中全程守在現場，緊盯每一個環節。當霍諾德順利完成攀登、確認安全無虞時，她難掩激動情緒，對著鏡頭高喊「成功了！」隨後又脫口一句「我要退休了！」意外引發外界熱議。

不過，賈永婕的「退休宣言」仍讓不少網友相當緊張，留言勸留「101不能沒有你！」。依據《自由時報》報導，面對外界關心去留，賈永婕則回應，「不行啦，要讓年輕人好好發揮，一定會更好的。」至於是否已有具體時間表或相關規劃，她並未多談，未來動向仍有待後續觀察。













