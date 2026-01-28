霍諾德攀101全球直播！外媒批「最壞示範」恐爆模仿潮 1悲劇太駭人

國際中心／陳慈鈴報導

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰徒手攀登台北101外牆，過程由Netflix進行全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）。直播內容登上《CNN》、《紐約時報》、《衛報》及《華爾街日報》等在內國際主流媒體版面，引起正反討論，其中有外媒就批評霍諾德此舉是不良示範，擔心會因此掀起模仿效應。

綜合《華爾街日報》等多家外媒報導，關於霍諾德徒手攀登台北101這場直播活動，被批評是「不負責任的行為」，再加上霍諾德本身也是有家庭、小孩的人，質疑他此舉成了最壞示範。

霍諾德於攀登過程中，並未有任何安全措施，此舉也被批停就是在玩命，還透過全球放送，使各個年齡層的觀眾都能看到他的挑戰過程。這樣的行徑也引發疑慮，深怕掀起模仿效應而導致不可挽回的後果發生。

儘管霍諾德挑戰成功，但去年美國極限運動員米勒（Balin Miller）挑戰失敗的死亡直播，至今仍在很多人心中留下不可抹滅的陰影。米勒當時正在挑戰攀登優勝美地酋長岩，並進行全程直播，結果挑戰失敗，不幸墜崖身亡。他的死亡過程在毫無掩飾的過程下被觀眾目睹，有人因此產生嚴重的心理創傷，關於直播內容的合適性也開始受到了檢視。

針對外界的批評與指教，Netflix則強調，直播設有觀眾酌情觀看提醒，並設置延遲機制以防突發狀況。

