霍諾德攀101前吃什麼？為3原因改吃素 超愛鼎泰豐這料理
美國極限攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），1/25成功挑戰徒手攀登台北101，震撼全球。外界也好奇他如何維持驚人體能。據了解，霍諾德長期維持99%植物性飲食，訪台期間他更成了鼎泰豐的常客，尤其偏愛素食水餃。
91分鐘徒手攀101 挑戰體能極限
40歲的霍諾德1/25上午9時許自台北101外牆開始攀登，沿著垂直結構一路向上，10時42分抵達大樓最頂端，全程歷時91分鐘。徒手、無防護的高風險攀登方式，展現體能、專注力與心理素質上的極致表現，令全球觀眾大開眼界。
鼎泰豐成補給基地 非常喜歡素食水餃
根據《CNN》報導，霍諾德的公關人員表示，霍諾德平常以99%植物性飲食為主，偶爾才會吃一碗夏威夷碗（Poke Bowl）。他在挑戰前幾天的晚餐，經常出現在台北101樓下的鼎泰豐。霍諾德特別偏好餐廳提供的蔬食選項，公關形容他「非常喜歡餃子」，也樂於體驗台灣在地飲食文化。
曾是牛排控 20歲以後逐漸改吃蔬食
事實上，霍諾德並非從小就吃素，他2020年曾在社群平台發文說，自己從小喝牛奶、吃牛排長大，甚至自認過去是個「超級挑食」的人。直到20至24歲之間因大量研究，並考量到運動表現與健康，他開始有系統地嘗試各種蔬菜，逐步調整飲食結構，身體回饋意外良好，成為轉向蔬食的重要契機。
素食減少碳足跡 降低對環境衝擊
除了運動表現，環境因素也是霍諾德選擇植物性飲食的重要原因。他在多次訪談中提到，研究飲食與碳足跡後，他決定大幅減少肉類與乳製品攝取。他認為這，是一般人降低環境衝擊最簡單的方法，「飲食選擇是一條光譜，減少傷害，總比製造更多傷害來得好。」
飲食模式「全食物」為主 晚餐常「一碗蔬菜」
目前霍諾德絕大多數採取素食（Vegetarian）飲食，主要吃「全食物」（Whole foods），他曾在演講中表示，自己的晚餐可能包含豆腐、烤花椰菜、抱子甘藍與地瓜等食物，「就是一碗蔬菜」，避免過度加工，讓身體維持穩定能量與良好恢復狀態。
營養師：素食改善血液濃稠度、減少贅肉
營養師李婉萍表示，很多人覺得，不吃肉怎麼有力氣？更何況還是運動員。事實上，許多無肉飲食的素食者不論是在健康上，或在運動表現上，都比雜食者還更為傑出。
李婉萍指出，素食飲食對膽固醇及脂肪的攝取量本來就會比較低，身體吸收的脂肪較少時，長期下來確能改善血液的濃稠度及減少贅肉，在這些結果下，就能很明顯的提升運動的表現。
李婉萍表示，素食影響運動表現，其中還有相當多複雜的因素，她建議不論是純素食、素食，還是雜食，依照年齡及自身狀況來選擇飲食，尤其要注意營養充足且均衡，才是關鍵。
◎ 圖片來源／翻攝自Netflix．鼎泰豐官網
◎ 資料來源．諮詢專家／CNN．李婉營養師
趙少康、劉寶傑、Melody和小禎都在做！深蹲不只強核心 穩糖、防跌有7好處
過年怕胖必看！6款低熱量點心零嘴 過年吃出好心情
橄欖油名稱大亂鬥食藥署出手！將開專家會議研議修訂CNS接軌國際
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
