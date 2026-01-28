霍諾德攀101掀模仿潮！ 屋簷疑「被掰彎下垂且縫隙大」

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德成功完成徒手攀登台北101，震撼全球，大批民眾紛紛到台北101底下拍照打卡，還引發模仿潮，不少人嘗試攀爬台北101，甚至傳出大樓外觀疑似出現變形的狀況，網友發現有處屋簷尖端疑似往下垂，且隙縫處也比其他的地方還要大。

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德花91分鐘成功登頂台北101，直播創下全球620萬觀看次數，在台灣更登上節目排行榜冠軍。事後大批民眾跑到101底下拍照打卡，甚至還模仿攀爬，傳出台北101一樓屋簷疑似出現歪斜！

廣告 廣告

101部分周邊區域已拉起警示線，但依舊有不少民眾來拍照，有網友在社群上發文透露，有一處屋簷尖端疑似往下垂，且縫隙處也比其他地方還要大。消息一出掀起熱議，不少人痛批屋簷被一堆人弄壞了，但也有人表示應該不會這麼脆弱就彎了，可能是本來的設計。

網友發現一處屋簷尖端疑似往下垂，且縫隙處也比其他的地方還要大。圖／台視新聞

台北101則回應，若未經許可，請勿以任何形式攀爬，將持續加強巡查與管制，對於未經許可的攀爬行為會依法處理。台灣人工智慧實驗室創辦人提出一個想法，建議設一座世界第一個徒手攀爬的紀念碑，還有網友提議設立類似Q版的攀岩牆，讓人打卡，就能避免攀爬亂象！

台北／張綺云、黃聖權 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

賈永婕公布霍諾德穿紅衣爬101原因 製作人還擔心「被解讀政治立場」

最強101董座轉戰台北市長？賈永婕「別叫我選舉」：一點都不好玩

卓榮泰、蕭美琴稱「台灣101」 蔣萬安反問：那我是台灣市市長嗎？