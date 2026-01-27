霍諾德攀101掀模仿潮 屋簷「被掰彎」...賈永婕：請放棄掙扎

霍諾德完成攀登台北101的壯舉後，意外引發模仿潮。（圖／東森新聞）





美國攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）近日徒手成功攀登台北101，再度將這座地標推上國際焦點。不過，霍諾德完成壯舉後，也引發模仿潮，不少民眾嘗試攀爬台北101，傳出大樓外觀疑似出現變形的狀況。

霍諾德攀101引模仿潮

在霍諾德登上101頂峰的瞬間，現場觀眾驚呼連連，線上同步在Netflix觀看的觀眾也紛紛表達讚嘆。不過，部分民眾受霍諾德赤手攀登的刺激影響，紛紛模仿攀爬101，想體驗相同的冒險感。雖然現場相關區域已拉起警示線管制，但先前仍有民眾持續攀爬，傳出101一樓屋簷疑似出現歪斜。曝光照片顯示，原本水平線的屋簷尖端似乎向下垂。

民眾模仿攀爬101，屋簷的隙縫明顯比其他的地方還要大（圖／東森新聞）

消息曝光後，引發網友熱烈討論。有網友留言：「人家專業的攀爬… 都還經過申請，等了十幾年…這些人是？」、「建議抓出來賠償吧，把東西弄壞賠錢剛好而已」、「笑死，被爬到掰彎，禁止攀爬了」、「結果101的一樓的屋簷被一堆人弄壞了」、「寫在那些人的履歷：『2026.01把101掰彎』」、「建議上面放圖釘」。也有網友認為，「不會這麼脆弱就彎了吧！？還是那就是本來的設計，只是大家沒留意到？」、「這個弧度就是讓雨水能順利留下了的」、「這種設計為了避免雨季積水」。

對此，台北101董事長賈永婕在臉書發文提醒民眾，「請放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」

賈永婕強調，民眾來台北101拍照、打卡、仰望或讚嘆都非常歡迎，「但請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐」。賈永婕甚至幽默地補充：「是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。謝謝大家的理解與文明。」

