霍諾德攀101掀模仿潮「已拉封鎖線禁止」 賈董：這行為不帥又愚蠢

世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101成功。（圖／黃耀徵攝）

被外界譽為「自由攀岩之神」的40歲美國野外攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），25日上午成功挑戰以「無繩索、零防護」的方式徒手登頂台北101，引起國際關注。不過，近日出現一些不肖人士模仿攀爬行為，掀起大票網友撻伐。而101大樓角落目前已拉起封鎖線禁止攀爬，101董座賈永婕也呼籲民眾放棄攀爬101大樓的想法，「這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」

霍諾德挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分順利登頂，他直呼「看看景色真美，我在台北，太酷了！」並透露在這次挑戰前，向台北101公司正式提案終於獲得同意，前置準備歷時甚久，能在10年後完成心願，讓他感到相當開心與感動。

沒想到立馬就引起不當模仿效應，不少民眾在台北101大樓角落用蠻力試爬一層，甚至有人直接坐在平台上。26日就網友在社群平台Threads貼出一張照片透露，台北101已在大樓角落拉起封鎖線，提醒民眾禁止攀爬101。

網友也紛紛喊「人家專業的攀爬都還經過申請，等了十幾年，這些人是怎樣」、「本來就不是給一般人，到底有沒有腦」、「本來就禁止攀爬了，一堆人到底在猴什麼」、「建議抓出來賠償吧」、「這些人真的很白目，沒那個本事，在那邊學」、「支持101請求賠償，別人是有申請過的耶」。

對此，台北101董事長賈永婕也發文提醒，非常歡迎各位來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆，但請民眾放棄想要攀爬101大樓的各種想法，「尊重窗框小姐、玻璃小姐，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、大樓各個角落」，並呼籲民眾「應直接放棄掙扎」，她最後怒批這個行為非常的愚蠢也不帥氣。

