霍諾德攀101掀模仿潮！民眾爭相「抓」外牆被圍封鎖線 網笑：被爬到掰彎

記者簡浩正／綜合報導

全球知名的傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），因雨延期至25日挑戰徒手攀登台北101，只花91分鐘就成功登頂，讓全台掀起熱烈討論、更有民眾路過101大樓時，忍不住伸手「抓一下」甚至試爬一下外牆基座，試圖感受大神的抓地力。不過有網友表示目前已禁止攀爬了，笑說「被爬到掰彎。」

霍諾德25日上午完成世界壯舉，在無任何繩索與安全防護的情況下，徒手攀爬台北101，歷時約91分鐘順利攻頂。台北101高度為508公尺，霍諾德以極高專注力與體能完成挑戰，再度證明其世界級實力。活動結束後許多人感到相當振奮，甚至試著模仿艾力克斯的攀爬的動作，在台北101一樓的一角雙手抓住窗框腳用力一蹬，停沒幾秒就忍不住跳下來。不過，也可以看到工作人員不斷制止民眾攀爬的行為，就怕發生意外。

霍諾德登頂101後，有民眾也在此試著模仿艾力克斯攀爬的動作。（圖／記者簡浩正攝影）

而後台北101提醒，沒有經過許可是違法行為；後來現場拉起封鎖線禁止民眾進入，避免危險發生。就有網友在脆（Threads）上發文，並附上現場拉起封鎖線的畫面說：「笑死，被爬到掰彎，禁止攀爬了。」

此文一出不少網友在下方留言：「真的也太好笑了吧... 這樣警衛終於可以不用一直吹哨子了」、「Alex是有申請過的耶」、「本來就禁止攀爬了，一堆人到底在猴什麼」、「沒那個本事，在那邊學，破壞101的外牆」；不過也有網友提出建議「覺得可以設一個Alex體驗區，讓遊客也可以體驗看看」、「這個位子要做個紀念碑，好好的紀念一下，讓台灣被世界認識。」

台北101董事長賈永婕昨也發文提醒，溫馨提醒一件事情，請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，不要在那裡爬來爬去、磨磨蹭蹭、我們大樓各個角落！「請直接放棄掙扎！這個行為非常的愚蠢也不帥氣！」來台北101拍照、打卡、仰望、讚嘆——

我們非常歡迎，「但請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐。是的，她們都是女生。請不要硬上她們的身體。」謝謝大家的理解與文明。

