霍諾德攀101掀模仿...賈永婕擬人籲「不要硬上窗框小姐」遭砲轟 網怒勸刪：很多餘也很噁心

賈永婕在社群平台貼文提醒民眾勿模仿危險攀爬，但貼文後段擬人化窗框玻璃並指定性別，引發網友爭議。（鏡報攝影組攝）

美國自由攀岩高手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）前天（25日）完成無繩索攀爬台北101的壯舉，全程未使用安全繩索，僅花91分鐘成功登頂。事件引發全球關注，而台北101董事長賈永婕在社群平台分享喜悅時，同時提醒民眾勿模仿危險行為。然而，貼文中將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，引發用語與性別爭議，網友留言區瞬間熱議。

賈永婕貼文用詞為何引發性別爭議？

賈永婕在貼文中表示，自己仍沉浸在霍諾德完成「人類史上創舉」的光環之中，並呼籲民眾不要嘗試攀爬101大樓。她直言，若有人在大樓外牆「爬來爬去、磨磨蹭蹭」，既愚蠢又不帥氣，並建議大家來101拍照、打卡、仰望都沒問題，但務必遵守安全規範。

然而貼文後段，她將101的窗框與玻璃擬人化，寫下：「請尊重我們的窗框小姐跟玻璃小姐，是的，她們都是女生，請不要硬上她們的身體。」原意是幽默提醒民眾停止危險攀爬，但意外引發Threads網友對性別與用語的討論。

貼文曝光後，留言區出現大量批評聲音。有網友直言「滿奇怪的爛比喻」，質疑前面強調101窗框和玻璃是女生，後面接著說「請不要硬上她們的身體」，「是為了能用『硬上』這個詞，才刻意先把他們設定成女生嗎？」

其他網友覺得不妥的網友也表示：「前面動作及成果都100分，這篇發言直接掉90分」「比喻很多餘也很噁心」「感謝賈董對台灣的付出與努力。但真的幫幫忙，不要物化女性、不要拿女性身體開黃腔，我相信妳在職場也不喜歡男性說這樣的話」「我前面挺妳成這樣，結果被這篇最後兩句破防」「這篇趕快刪掉==」「我是女性，但我不喜歡那種比喻！」「好恐怖的幽默」「最後兩段很多餘欸，你發文前沒先給公關團隊看過嗎？」

