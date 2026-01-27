霍諾德攀101擔心引發仿效 高大成：這是不負責任的行為

法醫高大成。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國極限攀岩家霍諾德(Alex Honnold)25日徒手攀登101大樓成功，卻在社會引發兩極評價。法醫高大成今天嚴厲批判「外國人的想法，我們就要接受嗎！」直言這是不負責任的行為，爬野外高山，不同於公共大樓101，如果摔死了，誰要負責，更擔心引發仿效行為。

「怎麼能讓他爬！」高大成進一步說，即使霍諾德做好萬全準備，仍可能發生意外，這類高風險行為可能造成錯誤示範，他擔憂說「爬了摔死怎麼辦！小孩會學呀，這是賭一個人的姓命！」

廣告 廣告

霍諾德曾在2017年徒手攀登美國優勝美地酋長岩，過程被拍成紀錄片「赤手登峰」，榮獲奧斯卡最佳紀錄片，前天(25日)再以91分鐘攻頂台北101。

高大成直言，戶外高山與公共設施建築不同，「偷爬是你的事」，即使做好準備也不要來爬，「讓他爬是錯的」，他擔心，有人可能無法正確消化、判斷徒手攀登的危險性，產生「我也可以試試看」的想法，造成不可挽回的遺憾，他強調，社會上應該有人出面提醒，不能讓危險行為被包裝成英雄式壯舉。

高大成也以近日發生台北多元計程車司機，將乘客丟包在快速道路，造成乘客被4輛車輾過慘死的事件為例，司機也可能說不知道丟包會致人於死，但是把人丟在高速行駛的道路，就是讓人身陷險境，司機就知道有危險才會打電話報警，有人躺在64線車道，最後仍造成乘客被車輾過慘死的悲劇。

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德登101橫掃「28國冠軍」 Netflix全球第2、IMDB獲8.0高分

（獨家）被台灣女孩暖到了！霍諾德獲贈「101速寫」露燦笑：要掛在家裡牆上

霍諾德爬101穿紅衣有原因！賈永婕曝內幕 曾被擔憂引「政治解讀」

替代役男遭丟包4車輾過慘死 高大成揭「2關鍵」助查致命原因

