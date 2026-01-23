霍諾德攀101明登場！「從哪爬上去」地點曝光 「最近觀賞點」公開了

記者蔡維歆／台北報導

聞名全球的40歲美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將於明（24）日上午9時透過Netflix進行直播特別節目《赤手獨攀》，挑戰徒手、無繩索保護下攀登高達508公尺的台北101大樓，引起國際關注。如今有消息指出，他預計攀爬的地方為信義路與松智路交叉口的邊角，最近的觀賞點可能會是觀景台。

台北101高度達508公尺。(圖／翻攝自艾力克斯．霍諾德IG)

台北101高度達508公尺，由八個層層堆疊的方形結構組成，外觀宛如倒置的水桶。霍諾德此次挑戰的高度，比英國倫敦地標「碎片大廈」（The Shard）還高出約200公尺，且全程徒手攀爬，一旦失誤，後果將不堪設想。目前101東南向人行道已拉起管制區域，但明天89樓觀景台仍正常營業，上觀景台的民眾有機會近距離觀賞到他攀爬101的英姿。但僅供參考，不保證一定看到。

此外，「信義路與松智路交叉口的邊角」只是預計攀爬點，會視當天狀況，Netflix仍有保留修改或異動的權利，現場都以攀爬者安全為重，如果民眾到現場請記得遵守秩序。101董事長賈永婕先前也表示，希望民眾配合勿闖入管制區域，讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下完成任務，同時也請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，尊重專業團隊的作業規劃。

