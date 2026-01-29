霍諾德攀101獲8位數酬勞！醫曝他年捐1／3收入「做1事」

娛樂中心／張尚辰報導

霍諾德於25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／翻攝自Netflix）

聞名全球的美國自由攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）於25日在未使用任何安全設備的情況下，挑戰徒手攀登高達508公尺的台北101，最終以91分鐘完成壯舉。消息指出，霍諾德此次挑戰的酬勞約為50萬美元（約新台幣1579萬元），讓不少網友驚訝，「這比很多明星運動員的出場費還低。」對此，醫師吳明穎表示，霍諾德長期投入公益，並將自己年收入的三分之一捐出，令她相當佩服，直言「難怪他身上散發出一種很稀有、很乾淨的氣息。」

吳明穎於26日在Threads發文指出，雖然霍諾德本人並未公開實際金額，但外傳徒手攀登台北101的報酬約為50萬美元，仍讓許多網友感到不可思議，認為這樣的出場費實在偏低，「怎麼可能，這比很多明星運動員的出場費還低！」

霍諾德每年將自己收入的三分之一捐出。（圖／翻攝自Netflix粉專）

吳明穎進一步說明，霍諾德早在2012年便成立「霍諾德基金會（Honnold Foundation）」，多年來持續將自己年收入的三分之一捐出，投入全球太陽能與能源可近性相關計畫。

吳明穎感嘆，霍諾德的付出不只是捐錢，而是真正為更多家庭帶來希望與光明，讓她由衷敬佩，「難怪他的身上散發出一種很稀有的乾淨氣息，謝謝讓世界看見台灣。」

貼文發出後，不少網友紛紛留言，「他真的全身透露出一種很乾淨的磁場」、「真的是值得學習的好榜樣」、「他明眸有神，笑容中散發一股自信，感覺就是位直爽善良的人」、「他本人說，即使沒有出場費他也會來」。

