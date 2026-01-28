霍諾德攀101觀看次數破620萬 登Netflix全球節目排行榜前三



台灣指標性建築再度登上國際焦點，美國知名攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）於上週日（25日）挑戰直播節目《赤手獨攀台北101》，以高風險、零失誤的極限攀登，成功吸引全球目光。這場驚險萬分的直播除了點燃台灣觀眾的熱情，也在國際間掀起收視熱潮。根據Netflix最新公布的統計數據，該節目一舉登上「本週全球英語節目排行榜」第3名，在台灣地區更是穩坐榜首，讓台北101的壯觀身影被世界看見。

從收視表現來看，這場直播的關注度相當驚人，全球累計觀看次數達620萬次，總觀看時數高達1200萬小時。節目魅力不僅限於台灣，「攀岩旋風」也同步席捲國際，在包括美國、英國在內的37個國家排行榜中，皆強勢打入前10名，顯示霍諾德的號召力與台北101的國際吸引力。

事實上，這次攀登原本預計於週六登場，但因台北天氣連日陰雨，基於安全考量而順延至週日進行。這也是霍諾德首次挑戰摩天大樓攀登，他最終憑藉頂尖體能與精準技巧，在91分鐘30秒內完成登頂，成功締造個人新里程碑。直播現場同時邀請體育主播Elle Duncan及WWE明星Seth Rollins擔任講評嘉賓，陪伴全球觀眾一同見證這場具有歷史意義的挑戰時刻。（責任編輯：殷偵維）

