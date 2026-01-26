霍諾德攀101踐踏工安？工傷協會再發7點聲明
[NOWnews今日新聞] 美國極限攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日以徒手、零防護裝備方式攀登台北101外牆，引來工傷協會質疑，台北101過去曾發生5名工人殞命，如今卻允許一名人員在毫無完善防護下攀爬大樓，「這不是勇氣，這是對職業安全的公然踐踏」。然而，貼文隨即引爆反彈，網友幾乎一面倒怒轟是在「蹭熱度」。稍早，工傷協會再度發出7點聲明回應爭議。
工傷協會25日在臉書以「工殤碑還在，工安卻不見了：台北101公然挑戰蔣萬安市長職安公權力！」為題發文，並表示台北101曾釀5名工人死亡，並於信義路旁設立工殤碑；然而，令人震驚的是，今天的101業主，竟然容許一名人員在毫無完善防護措施的情況下攀登，這不是勇氣，這是對職業安全的公然踐踏，這不是表演，這是把人命當成宣傳素材。
不過，網友對此並不買單，紛紛留言反轟「他是工人嗎？拿專業的攀岩高手跟一般工人比？？也蠻可憐的」、「人家的資歷、事前準備、調度、溝通都做足了才讓他上場，你以為隨便一個做工的人要上都可以喔？工程人員不是讓你這樣拿來亂蹭的」，也讓該貼文瞬間炸鍋，短短不到一天，便湧入上千則留言。
面對排山倒海的批評，工傷協會今（26日）早發文表示，針對近日許多朋友的質疑與批評，他們理解爭議的核心，其實集中在3個問題上：第一、這是不是工作？第二、極限運動能不能類比工安？第三、政府與企業是否完全無責？他們在此一次說清楚。
工傷協會強調，從未否認霍諾德的專業能力，也未主張任何人都能模仿攀爬，更不是將世界級攀岩者與一般工地勞工做能力比較；爭議焦點在於，這是否為「被制度化、被宣傳的高風險行為」，而非否定極限運動本身，當極限運動被放在城市核心地標，被企業、平台、甚至公部門協調、宣傳、放大，成為一種公共事件與品牌行為，那它就不再只是「個人私下冒險」，而是進入公共治理與社會示範的範疇。
該會指出，在法律與公共政策層面，「風險自負」不等於可以免除安全檢視，也不能一句「他自己願意」就跳過公共討論，否則將形成危險邏輯；同時重申，他們沒有把「極限運動 = 工安事故」畫上等號，談的是「價值衝突」與「示範效果」，並強調專業、反覆演練與嚴謹準備，正是工安長期要求的標準，討論政府角色，並不等於否定極限運動的存在。
該會提到，討論政府角色，不等於否定極限運動本身，這是一個制度問題，不是情緒問題；最後也再度說明，他們不是反運動，也不是蹭流量，提出這個問題，不是為了製造對立，而是希望社會能夠誠實面對，大家究竟在讚美什麼？又忽略了什麼？「風險可以被管理，專業值得尊重，但人命不該被雙重標準對待」，那麼，這個討論本身，就有其公共價值。
然而，最新聲明曝光後，仍未能平息爭議，留言區再度出現「到底在說什麼？」「越解釋越令人厭惡」、「好了啦，風向那麼明顯還在皮」、「很少看到有澄清文或說明文，內容大量使用反問句」、「你說了那麼多，只是在硬轉話題而已，蹭熱度就說一聲」、「也是辛苦幫你們寫這篇文的AI了，這題真的好難凹。是說AI沒有建議你們『直接刪文安靜一段時間』這個解題方向嗎？」。
