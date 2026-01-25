霍諾德攀101遭批玩命！丁寧：東方人習慣把死亡看得很大
40歲的美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日僅耗時1小時31分鐘，就成功徒手攀登台北101。許多人不解為何他要做如此冒險的挑戰，女星丁寧在臉書發文力挺，強調「願意跟恐懼在一起才是真正的勇敢。」
霍諾德在無防護裝置的狀態下攀爬台北101，不少網友質疑「為什麼要做這件恐怖的事！」、「有家庭應該想想家人！」，更有人因24日下雨宣布延期而反酸「怕死就不要爬啊」。
丁寧24日在臉書專頁發文表示，她這幾天看到許多網友的酸言酸語，忍不住反問「我的天呀，說的是一位全世界第一的攀岩高手，他可是獨攀過美國猶長岩的人」，認為會這樣批評的人應該都沒有接觸過極限運動，甚至沒有運動習慣。
丁寧分享自己去年底攀爬志佳陽大山的經驗，坦言出發前給了自己上百次反悔的機會，告訴自己「都幾歲的人了乖乖在家帶小孩拍戲、寫書就好」。她透露當時非常焦慮，但很清楚自己對身體長時間的訓練是有能力照顧自己的，強調「我可是一個有高山症一樣把自己從嘉明湖帶下山的人」。
她也提到自己出發前被哥哥唸有三個小孩還去挑戰這些，她反駁「你有沒有想過，我就是因為一直搞這些，我才會成為現在的我。如果我什麼事都小心都計劃都要有把握，我不可能會有3個小孩，光想都嚇死了吧！」最後哥哥也被說服。
丁寧在臉書貼文中寫道，她最不喜歡的人生就是「只是因為焦慮害怕而退縮不去做」，面對恐懼與焦慮這種負面情緒，就是看著它出現就好，畢竟「後悔才是沒藥醫的」。
丁寧在文末呼籲「東方人習慣把死亡的聲音看得很大，好像為了不要面對這件事，我們用盡力氣避免，這個不做那個也不敢碰」，她反問大家「但是，我們有因此活得有意思或是覺得自己這輩子到目前為止還蠻驕傲的嗎？」她強調冒險與挑戰都是經過深思熟慮與長時間的訓練才會做的決定，願意冒險的人也是願意為自己人生負責的人，不會因為掌聲而堅持，也不會因為噓聲而放棄。
