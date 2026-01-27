霍諾德攀101酬勞曝光！賈永婕再抱怨一事：不是有答應嗎？

霍諾德以91分鐘成功攀上台北101頂峰。（圖／翻攝自霍諾德臉書）





世界知名攀岩家艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）近日以91分鐘成功攀上台北101頂峰，驚艷全場。不過，他完成這項壯舉的酬勞卻並不如其他主流運動員高，僅約新台幣1570萬元。

根據外媒《People.com》報導，霍諾德透露，他這次攀登101的酬勞，相較於其他職業運動員來說，算是微不足道。他表示：「我不打算說數字，這是一個令人尷尬的金額。放在主流運動的背景下，真的小得令人尷尬。像美國職棒大聯盟球員可以拿到1億7千萬美元的合約。」他補充說：「這就像一些你從沒聽過，也沒人在意的人拿到的錢。」

霍諾德攀101酬勞曝光

雖然霍諾德僅透露酬勞落在「六位數中段」美元的範圍，但根據外媒《The Times》報導，知情人士表示，霍諾德的薪水大約為50萬美元（約新台幣1570萬元）。

此外，不少人也關心霍諾德的攀登訓練計畫。根據外媒《Climbing Magazine》報導，他為挑戰101制定的訓練計畫相當簡單，包括六到八週不吃甜點、在家健身房刻苦訓練，到內華達州Clear Light Cave進行高強度鍛鍊，並挑戰紅岩（Red Rock）區尚未完成的冷門5.13路線。

完成這項壯舉的最大推手、101董事長賈永婕也再分享一段趣事。她表示，霍諾德早在去年9月曾先來101試爬，那也是她第一次見到他。當時，她問霍諾德：「你覺得你大概需要多少的時間爬完呢？」霍諾德聳聳肩回：「應該會在90分鐘左右！」

賈永婕立刻提醒他：「No you need to slow down your speed! We have two hours show!（不行，你得慢一點！我們有兩小時的演出呢！）」沒想到，在正式攀登時，霍諾德仍僅用91分鐘就成功登頂，讓賈永婕忍不住抱怨：「你不是答應我要減速嗎？」霍諾德幽默回應：「有啊！」讓賈永婕笑說：「只多給我們1分鐘真的很大方耶！神人！」



