霍諾德攀101酬勞8位數！ 全球最大尾YTR喊：我能給更多

外媒報導霍諾德徒手攀台北101的酬勞約50萬美金。（圖／NetfliX提供）

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀台北101挑戰，驚險畫面震撼全球，有外媒揭露此次挑戰報酬約50萬美元(約新台幣1566萬元)，對此，全球知名YouTuber MrBeast（野獸先生，本名Jimmy Donaldson）」喊話，如果霍諾德來他的頻道挑戰，酬勞一定會給更多。

野獸先生喊話能付更多酬勞讓霍諾德來他的頻道挑戰。(圖／翻攝自X)

霍諾德傳酬勞50萬美金！全球最大尾YTR喊話能給更多

霍諾德徒手攀登台北101成為全球話題，《紐約時報》曾報導霍諾德的報酬約5萬美元(約新台幣1566萬元)，韓國裔美國導演Joseph Kahn在社群平台X發文分享看法，霍諾德冒著生命危險完成挑戰卻只拿到50萬美元，YouTuber MrBeast則在該貼文底下留言「I would have paid him more to do it on my channel lol(我會付更多錢讓他在我的頻道上做這件事)」。

MrBeast雖然沒有明講給多少錢，但他確實很敢給錢，MrBeast頻道影片以高昂的獎金跟製作費用打開知名度，訂閱人數超過4.4億，是全球訂閱數最高的YouTuber，也是全世界唯一有4億訂閱獎牌的YouTuber，同時經營美食品牌Feastables，年收入超過7億美元(約新台幣219億元)，MrBeast曾邀請粉絲轉發貼文，72小時內將抽出5位粉絲1人分送1萬美元(約新台幣31萬3480元)，引爆全球網友朝聖和轉發參加。

野獸先生YouTube頻道訂閱人數超過4.4億。（圖／翻攝自IG）

酬勞不是重點！霍諾德：就算沒有錢也想挑戰

霍諾德日前受訪時直言，這次攀爬台北101的酬勞，比經紀人原先預期還要低。但他表示，「就算沒有錢，我也想去做。只要大樓管理單位允許，即使沒有節目安排，我也會去，因為我知道我能做到，而且那會很棒」。

霍諾德進一步形容，能坐在高樓尖頂本身就是一件「瘋狂又令人著迷的事」，霍諾德強調，攀爬的目的並非金錢，而是想追求挑戰，他也坦言，相較於運動員的薪資，這筆報酬其實不算高。

