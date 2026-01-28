霍諾德攀101！台灣女孩神速寫英姿 他超愛：會掛在家

美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德成功徒手攀登台北101，僅花費91分鐘便順利登頂，震撼全球。現場除了無數觀眾見證歷史時刻，24歲的北藝大美術系學生吳沁頤更以獨特方式記錄這項壯舉。

吳沁頤當天在101底下，找到兩輛車中間的絕佳位置，用碳筆勾勒線條不到兩分鐘，隨後以水彩速寫霍諾德的攀爬英姿。國中曾有攀岩經驗的她表示，親眼見證挑戰過程的震撼感依然不可思議。作品完成後在社群平台迅速爆紅，瀏覽次數超過63萬次。

為了將畫作送給霍諾德本人，吳沁頤25日晚間前往君悅飯店大廳蹲點。在熱心警衛協助下，成功找到《赤手獨攀台北101》攝影師Pablo Durana等三位Netflix工作人員。吳沁頤回憶當時情況，團隊成員原本邊走邊聽她用彆扭英文表達心意，直到看見畫作才停下腳步。

Pablo Durana被她的熱情打動，不僅在社群轉發畫作，更私訊表示對她將作品當成禮物送人的舉動印象深刻。雖然霍諾德已經啟程離台，但Pablo特別轉達本人回饋，霍諾德收到禮物時綻放燦爛笑容，表示非常喜歡這些畫作，並親口承諾會將作品裱框掛在家中牆上。

吳沁頤在隨畫附上的手寫信中，感謝霍諾德讓她看見將不可能變為可能的生命力。她透露，霍諾德的挑戰激發出自己的潛能，能在現場見證已是最棒的禮物。這位隨身攜帶畫筆的年輕藝術家，夢想邊速寫邊環遊世界。

台北101董事長賈永婕透露，霍諾德挑戰差點因天氣因素取消。英國製作團隊原預測週日上午會下雨，若延至週一可能影響上班族，讓她做好最壞打算並緊急聯繫台北市長蔣萬安及交通部長陳世凱獲得支持。成功後她激動擁抱霍諾德，壓力爆棚喊出要退休。

霍諾德完成挑戰後也體驗台灣美食，與好友到鼎泰豐朝聖。這次台北之行，無論是101的挑戰、台灣女孩的速寫作品，或是道地美食，都在這位攀岩大師心中留下深刻的台灣記憶。

