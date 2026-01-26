霍諾德攀101 賈永婕扛責擔風險

霍諾德成功攀登101，董事長賈永婕分享當初決定拚一次的心情。（黃世麒攝）

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日成功完成徒手且毫無防護裝備攀登台北101的壯舉，他26日離台，並在臉書發文分享心情，興奮直呼：「Taipei 101！！What a climb！！」同時感謝所有促成這次挑戰的幕後團隊。而25日在Netflix播出的《赤手獨攀台北 101：直播》，不只在台灣拿下熱播冠軍，也攻占美國、加拿大、澳洲、新加坡等國的排行榜冠軍。

26日台北101董事長賈永婕分享當初勇敢的決定：「萬一真的發生事情，就是我來扛。」她回憶2024年9月底，自己剛上任董事長不到1個月，就收到霍諾德的來信，當下立刻告訴團隊：「這個一定要做。」她深知挑戰本有失敗風險，也可以選擇走保守路線，但深信這個創舉對台灣而言是一個千載難逢的好機會，可以展現魄力、信念與執行力，「就算我被罵到翻，就算最後我必須滾蛋，我也要拚這1次。」

據外媒報導，Netflix為避免全球觀眾親眼目睹「死亡直播」，製作單位在訊號傳輸上設下了1道最後的10秒保險防線，儘管Netflix預期霍諾德會挑戰成功，仍制定嚴格的應變計畫。

設10秒延遲遇險喊卡

Netflix副總裁加斯平表示：「如果不幸發生墜落，我們就會切斷畫面。我們設置了10秒的延遲，沒人希望看到那種慘劇，但若發生了，我們就是直接切掉，就這麼簡單。」

霍諾德先前受訪時也說過，比起野外攀岩，台北101這棟建築有層層堆疊的幾何設計與阻尼器結構，反而沒那麼危險，「如果出了差錯，我通常會死，但在這棟特定建築上，這不完全正確，因為每隔幾層樓就有突出的陽台。」

而霍諾德一舉讓國際驚豔，除了賈永婕大力促成外，台北市政府也有居中協調，約有30個公私部門共同協力，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

台北市長蔣萬安昨在臉書發文分享喜悅，他特別感謝台北101邀請霍諾德，促成這個非凡的成就，也謝謝台北市民和許多觀眾朋友在現場或在線上為霍諾德加油。

蔣萬安指出，為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，台北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行。賈永婕昨也在蔣萬安臉書留言致謝，「報告市長賈董還有台北市民謝謝你的支持，昨晚我還一直煩你」。

居各家新聞收視高峰

25日各媒體單位收視出爐，中視新聞全程在YouTube直播，觀看人次累積24萬人；TVBS新聞台於上午9點至10點30分，4+收視為0.95，華視在該時段4+收視為1.35，三立電視則是0.94，各家幾乎居當日新聞收視高峰，可見霍諾德魅力。