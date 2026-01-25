霍諾德攻頂台北101！他好奇「亞洲家長會說什麼」 萬人笑翻：一定有聽過

霍諾德挑戰徒手攀登台北101，成功登頂，向下方揮手致意並自拍留念。（圖／黃耀徵攝）

40歲美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold），原訂在昨天（24日）上午9時徒手攀登台北101，因台北天候不穩延到今天（25日），他稍早於上午9時15分正式開始攀爬，10時42分就抵達101大樓最頂端的避雷針上方。此前，就有網友好奇詢問「換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼？」引發鄉民熱烈討論。

這名網友23日在Threads上發文問道，如果換他去爬台北101，此時亞洲媽媽會怎麼回應？

貼文曝光後，迅速引起超過4萬人按讚，許多鄉民紛紛在底下留言，「數到3，給我下來」、「同學叫你去就去？」、「別人叫你爬你就爬，別人叫你吃屎你也要吃嗎？」、「敢爬那麼高，也沒見你爬到頂大」、「你要是把這精神拿來讀書，不知道可以考多好」、「讀書不讀書，做一堆有的沒有的」、「期末考考成這樣還敢去爬101」、「我這麼辛苦養你，你竟然！」、「功課寫完再去」、「跟誰去？不要太晚回家！整天只知道爬101」。

也有人說，「下來，你以為你是蜘蛛人嗎」、「你今天如果敢踏出這個家門，就不要回來了」、「再不下來，等我上去你就知道了」、「身體髮膚受之父母，你做這種事對得起父母嗎」、「這件事情對你以後的人生會有什麼幫助嗎？」、「有那個美國時間還不去考公務員」、「皮在癢了是嗎」、「你再那張臉你試試看」。

對此，不少網友也笑道，「留言超好笑」、「每句話從小到大一定有聽過，哈哈哈哈」、「看完這貼文，整個亞洲兒童的陰影都想起來了」、「點進來看留言發現有聲音，大家也是這樣嗎」、「裡面留言可以寫成一本媽媽語錄了」。

