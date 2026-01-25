霍諾德攻頂台北101！他好奇「亞洲家長會說什麼」 萬人笑翻：一定有聽過
40歲美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold），原訂在昨天（24日）上午9時徒手攀登台北101，因台北天候不穩延到今天（25日），他稍早於上午9時15分正式開始攀爬，10時42分就抵達101大樓最頂端的避雷針上方。此前，就有網友好奇詢問「換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼？」引發鄉民熱烈討論。
這名網友23日在Threads上發文問道，如果換他去爬台北101，此時亞洲媽媽會怎麼回應？
貼文曝光後，迅速引起超過4萬人按讚，許多鄉民紛紛在底下留言，「數到3，給我下來」、「同學叫你去就去？」、「別人叫你爬你就爬，別人叫你吃屎你也要吃嗎？」、「敢爬那麼高，也沒見你爬到頂大」、「你要是把這精神拿來讀書，不知道可以考多好」、「讀書不讀書，做一堆有的沒有的」、「期末考考成這樣還敢去爬101」、「我這麼辛苦養你，你竟然！」、「功課寫完再去」、「跟誰去？不要太晚回家！整天只知道爬101」。
也有人說，「下來，你以為你是蜘蛛人嗎」、「你今天如果敢踏出這個家門，就不要回來了」、「再不下來，等我上去你就知道了」、「身體髮膚受之父母，你做這種事對得起父母嗎」、「這件事情對你以後的人生會有什麼幫助嗎？」、「有那個美國時間還不去考公務員」、「皮在癢了是嗎」、「你再那張臉你試試看」。
對此，不少網友也笑道，「留言超好笑」、「每句話從小到大一定有聽過，哈哈哈哈」、「看完這貼文，整個亞洲兒童的陰影都想起來了」、「點進來看留言發現有聲音，大家也是這樣嗎」、「裡面留言可以寫成一本媽媽語錄了」。
看更多 CTWANT 文章
霍諾德開爬前「愛妻穩定給大擁抱」 半小時攀40層高
忍了17年！人妻初二被逼回婆婆娘家 今年老公「1句話」力挺老婆
甜甜圈店「內用、外帶均禁12歲以下孩童」 蘇怡寧嘆：已經不是空間管理問題
其他人也在看
南港警土銀防搶演習太逼真 民眾驚呼：以為是真的
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】農曆春節將至，臺北市政府警察局南港分局為強化金融機構安全維護，有效提升金融互傳媒 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
太驚險！ 新北騎士疑擦撞同向車後照鏡 倒地卡公車車底
新北市 / 綜合報導 24日中午12點多，新北市三重區三和路四段上發生一起交通事故，一名朱姓機車騎士，疑似與同向的自小客車發生擦撞後不慎倒地，一旁還有準備離站的公車，差點就要直接將她輾過，所幸公車司機及時踩了煞車，車輪最後在距離騎士僅僅5公分的時候停了下來，騎士丈夫聽聞妻子的口述經過後嚇壞了，急得在社群上PO文想要找回案發當下的畫面還原事故經過。公車緩緩起步準備駛離站牌，一台機車突然從車道中間竄了出來，先是擦撞內側車道的黑色轎車後，再直接撞上一旁的公車，司機見狀後猛力踩了煞車，還讓整個車身晃了好大一下。人來人往車水馬龍，事發在24日中午12點多，新北市三重區三合路四段上，朱姓騎士當時準備從溪尾街的妹妹家，返回位在蘆洲的住處，沒想到剛起步沒多久，疑似為了閃避離站的公車，擦撞到一旁的轎車後照鏡，倒地後還一度被卡在公車底下。朱姓騎士丈夫陳信安說：「這是我老婆的，手繪的事發圖，我老婆的頭，就在公車的輪子底下，她的包包，斜背包，在被公車的輪子壓住了，她甚至想逃都沒辦法逃，幸好有民眾上前幫忙，跟她講話讓她保持清醒。」心愛的妻子雖然尚未康復，仍然提筆畫下驚悚瞬間，距離公車車輪僅僅相距5公分，與死神擦肩而過，朱姓騎士丈夫陳信安說：「她是直行，那公車進站嘛，她要從公車的左方然後經過，然後就突然，汽車就突然衝出來，因為轎車從旁邊加速要超公車才會撞到，希望能全面了解事故因為這很可怕。」三重分局聯絡人劉宸維說：「事故現場依規定測繪紀錄，詳細肇事原因尚待釐清中。」當事走進交通分隊，走進交通分隊準備向員警釐清相關情況，發生事故後愛妻全身痠痛，頭還不太能轉行動極度受限，陳先生看在眼裡心疼不已，除了盼妻子早日恢復健康外，也希望能趕緊釐清事故真相。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
亞洲健康識能學會榮譽理事長張武修介紹學會 (圖)
第12屆亞洲健康識能國際大會11月將在泰國清邁大學登場，台灣健康識能與傳播學會理事長、亞洲健康識能學會榮譽理事長張武修（講台上）26日在簽署儀式上介紹亞洲健康識能學會。中央社 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
搭阿拉斯加冬季列車 賞極光不需在戶外挨凍
阿拉斯加位置接近北極圈，是全球欣賞北極光的絕佳地點之一，不過與其站在嚴寒的雪地觀賞北極光，還可以選擇搭乘阿拉斯加鐵路的極...世界日報World Journal ・ 3 小時前 ・ 發表留言
從兄弟檔教練到姐妹連線 女武神血緣默契成場上武器
作為木蘭聯賽新軍，女武神足球隊除了在場上展現拚戰精神，並爭取更好成績外，陣中更有一項相當罕見的特色，三對兄弟姐妹檔同隊奮...Go Goal 勁球網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
霍諾德攀101踐踏工安？工傷協會再發7點聲明
[NOWnews今日新聞]美國極限攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（AlexHonnold）25日以徒手、零防護裝備方式攀登台北101外牆，引來工傷協會質疑，台北101過去曾發生5名工人殞命，如今卻允許一名人...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 23則留言
中共軍方大地震！習近平發動「史詩級整肅」 專家分析開戰風險
中共政壇近日爆發自建政以來最慘烈的軍方大清洗。隨著軍委副主席張又俠、聯合參謀部長劉振立落馬，習近平親手提拔的軍事最高統帥部幾乎遭到「連根拔起」。外界高度關注，這場前所未有的內部風暴，將如何改寫北京對台動武的腳步與能力？鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 1則留言
道奇今年將尋求三連霸！總教頭羅伯斯受訪沒掛保證但露出自信的笑容
體育中心／丁泰祥 報導道奇隊今年將尋求三連霸，如果能成功，將是大聯盟史上自1961年擴編以來的第三支球隊，上一支是2000年的洋基隊，而道奇總教練Dave Roberts，日前在接受《加州郵報》訪問時，也被問到這一題，Roberts雖然沒有口頭上掛保證，但根據報導，他露出自信的笑容，看來是胸有成竹。FTV Sports ・ 17 小時前 ・ 3則留言
霍諾德爬完台北101「亂象出現」！男模仿爬片曝網酸：猴子
生活中心／綜合報導極限運動好手霍諾德（Alex Honnold）於昨（25）日完成徒手攀登台北101大樓的壯舉，過程中全程無繩索、零防護。挑戰成功後，霍諾德讓台灣民眾盛讚其勇氣，也引發外界對台北101外牆結構的好奇，除了有人觸摸外牆凹槽外，近日竟出現一名男子試圖模仿霍諾德攀爬。該名男子費盡力氣才爬到第二層，隨即遭警衛制止並要求下來，影片曝光後引發網友嘲諷，直呼根本是「猴子」。民視 ・ 12 小時前 ・ 1則留言
霍諾德爬101「高掛空中選歌」嚇壞主持人 私藏歌單曝光
美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101的挑戰，過程中現場圍觀民眾、觀賞直播的觀眾全都替他感到緊張，甚至他一度定格高掛在空中，連轉播主持人也嚇了一跳。但事後證實他那時在調整耳機裡的音樂，不免引起網友好奇神人在攀岩時的歌單。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2則留言
台人常吃1類早餐被列一級致癌物！醫：大腸癌風險增18%
生活中心／張予柔報導隨著現代人越來越注重健康，早餐已經成了許多民眾日常關注的重點，但醫生提醒，台人愛吃的「1類早餐」，其實早已被世界衛生組織（WHO）列為「第一級致癌物」，危險程度甚至與菸草、石棉相當。食安專家韋恩在粉專「韋恩的食農生活」指出，政府對其危害的作為仍有限，民眾應提高警覺。民視健康長照網 ・ 9 小時前 ・ 4則留言
美國搶格陵蘭不是為稀土、石油？明居正揭真正目的：中俄暗中計畫讓川普急了
美國總統川普正持續對丹麥施壓，尋求對其屬地格陵蘭的控制權。川普表示，他會在「大約兩週內」提供一份關於格陵蘭「協議架構」的細節。北約和丹麥官員已公開表示主權問題不在討論範圍內，丹麥則強調，任何安全或經濟會談都必須尊重領土完整，及格陵蘭在決策中的角色。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》分析，川普為什麼想併吞格陵蘭？ 明居正表示，在分析世界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 173則留言
高燒、全身痠痛勿輕忽 10歲氣喘女童流感併發肺炎
好醫師新聞網記者邱秉維／新竹報導 連續幾波冷氣團來襲，讓本來就進入流行季節的流感更加嚴重；新竹臺大分院近日收治一名10歲具氣喘病史的女童，班級內陸續出現流行性感冒的病例，女童突然高燒至40&de好醫師新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
賈永婕風向大變！被唱衰到神行銷101 網重評她「1能力」：功勞要給
美國知名無繩攀岩家霍諾德25日僅花1.5小時，成功攀登台北101，畫面震撼全球，也讓台灣登上國際舞台。這場挑戰之所以能夠成行，關鍵推手正是台北101董事長賈永婕。對此，有網友發問，「賈永婕當101董座做得算是不錯嗎？」，貼文一出，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
衛福部新營醫院攜手南市衛生局推廣美沙冬替代療法有成 協助拒毒戒癮迎向新人生
衛生福利部新營醫院自2007年起攜手臺南市政府衛生局，於臺南溪北地區深耕美沙冬替代治療方案，至今累計服藥人次高達62萬6535人次，不僅提升院外治療品質，並大幅減少購買海洛因的金錢與時間浪費、吸毒引發的犯罪問題，以及政府龐大的監禁與防治支出。新營醫院表示，「美沙冬替代治療」是經醫師專業評估的合法管制療法，透過口服美沙冬或丁基原啡因，可有效緩解海洛因戒斷症狀、壓抑成癮渴求，讓藥癮者擺脫毒枷鎖；因美沙冬作用持久，一天一次口服，就能阻斷海洛因的「欣快感」，讓患者有餘裕工作、遠離針頭注射，降低愛滋病、肝炎、梅毒等血液傳疾病風險。許多人因此重振健康、修復家庭、重建社交圈。新營醫院指出，除替代療法外，醫院也自2019年起與地方檢察署合作建立「緩起訴附命戒癮治療」機制，搭配衛福部「藥癮 ...台灣新生報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
中職／飛力獅仍未達共識！ 統一獅簽第4位洋投鋭力獅完善戰力
迎接2026年全新球季，目前統一7-ELEVEN獅在台南棒球場進行第一階段訓練，球隊積極強化洋將戰力，除了複數年約布雷克外，也與獅帝芬完成續約，今年1月中旬簽下喬登（Jordan Balazovic），26日球團宣布再簽第4位洋將鋭力獅（Denyi Reyes）。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發表留言
2/4「立春」起就是馬年！命理師：3生肖有貴人相助
命理師柯柏成指出，「立春」是二十四節氣的第一個節氣，2026年丙午馬年的生肖分界點並非農曆大年初一，而是以立春交節氣時間為準。2月4日凌晨4時1分51秒後出生的嬰兒生肖屬馬，交節氣前出生者仍屬蛇。並點名生肖羊、虎、狗者將有貴人相助，手氣也相當不錯。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
快訊／霍諾德徒手攀台北101！工傷協會逆風發文遭砲轟 最新7點聲明回應
美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘攻頂。不過，工傷協會卻發文譴責，指出此舉公然踐踏職業安全，將人命當作炒作話題的工具，該發文也引來網友砲轟，今日稍早工傷協會也做出最新回應，強調爭議的不是「他是不是工人」，而是「這是不是被制度化、被宣傳的高風險行為」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 12則留言
宜縣警分局長聯合交接
宜蘭縣政府警察局卸、新任分局長聯合交接典禮於昨（廿六）日上午十時三十分在縣警察局二樓舉行，此次宜蘭縣警察局局異動情形，內政部警政署於一一五年一月廿二日發布重要警職人事調整案，縣警局主任秘書余中義陞任新北市政府警察局督察。連江縣警察局主任秘書楊宗昆調任縣警局主任秘書。羅東分局長楊迪光調任澎湖縣政府警察局督察長。彰化縣警察局芳苑分局長宋俊良調任局羅東分局長。縣警局三星分局長陳俞佐調任苗栗縣警察局竹南分局長。臺北市政府警察局中正第一分局督察組長陳育健陞任三星分局長。卸、新任分局長聯合交接典禮，代理縣長林茂盛蒞臨主持、縣警察局長陳金城監交，新任羅東分局長宋俊良、新任三星分局長陳育健宣誓就職，正式履新。宜蘭地檢署檢察長王以文、宜蘭地法院庭長黃永勝、宜蘭調查站副主任鍾志清、宜蘭縣警友 ...台灣新生報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
35歲無病史卻中風偏癱！他「中風日記」勸世：最後悔這件事
天氣冷颼颼，氣溫驟降不只讓人直呼受不了，心血管疾病、腦中風風險也悄悄攀升。別以為只有中高齡族群才需要擔心，日本近日就有一名年輕上班族分享親身經歷的「腦中風日記」...早安健康 ・ 2 週前 ・ 2則留言