霍諾德攻頂台北101 卓榮泰、蕭美琴改稱「台灣101」挨轟格局縮水
美國極限攀岩好手霍諾德(Alex Honnold)昨日僅花1小時31分就完成徒手攀爬高達508公尺的「台北101」,政壇不分顏色一致喝采,但副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰卻將「台北101」置換為「台灣101」,引發藍營批評。
霍諾德在禮拜日早上9點左右開始攀爬,過程中沒有護具、沒有繩索,吸引大量粉絲和媒體在101底下守候。成功登頂後,總統賴清德臉書發文恭喜霍諾德完成挑戰,謝謝促成這場挑戰的幕後英雄;前總統蔡英文也感謝台灣人民的熱情支持,以及直播團隊、台北101與台北市政府的努力促成。蔡、賴的發文都使用「台北101」。
然而,蕭美琴在Threads發文表示「恭喜Alex!成功站上台灣101的頂端」;卓榮泰在臉書發文寫下「為霍諾德徒手攀登,成功登上台灣101頂端喝采」。兩人把「台北101」置換為「台灣101」,引發爭議。
國民黨前發言人楊智伃發文砲轟,質疑「賴政府發文,承認台北市府、認清中華民國國旗,有這麼困難嗎?」她表示,這本來是一件不分藍綠、朝野都該一起祝賀的事,「到了賴清德、卓榮泰的臉書,卻變成一場小鼻子小眼睛的文字遊戲」。網友也開嗆「去中化不夠,現在要去北化了是不是?」
台北市長蔣萬安在霍諾德登頂成功後第一時間發文恭喜,讓全世界一起看見台北101。但其臉書底下湧入許多酸言「現在跳出來收割什麼?」不過,綠營力捧的台北101董事長賈永婕到蔣萬安臉書留言「報告市長,賈董還有台北市民謝謝你的支持」,成為最強反擊。
對於「台灣101」稱呼爭議,民進黨立委王世堅今日表示,若有人喜歡此稱呼「那亦可啊,法律沒有禁止」。但他也以「巴黎凱旋門」作比喻,「台北101就跟巴黎凱旋門一樣,很少人會去說法國凱旋門」。
